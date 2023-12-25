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落山風藝術季 歌舞劇風龍灣30日登場

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導
屏東車城落山風藝術季，大型地景裝置藝術靜態展日夜呈現不同的美。記者潘欣中／攝影
屏東車城落山風藝術季，大型地景裝置藝術靜態展日夜呈現不同的美。記者潘欣中／攝影

屏東恆春半島特有的落山風吹起，本月15日起在車城海口港開展的落山風藝術季，透過藝術作品呈現人、海、風的關係，大型地景裝置藝術靜態展日夜呈現不同的美；備受期待的大型動態實境歌舞劇「風龍灣」將於30日傍晚登場，台灣之光的劍舞藝術家蔡宏毅將帶來國際級水準演出。

落山風藝術季被稱為「遠的要命的藝術季」，擁有以恆春半島冬季特有落山風為名的地方特性，加上山海交匯自然景致、漁港淳樸風情，近年成為台灣冬季熱門旅遊景點。

縣府為提升多元藝術層次，進一步規畫實景歌舞劇，以海天為幕、沙灘為舞台，在黃昏時刻演出，成為落山風藝術季大亮點。

30日登場的「風龍灣」大型沙灘歌舞劇，由台灣劍舞藝術家蔡宏毅領銜Coming True火舞團、屏東在地團隊、九天民俗技藝團，與大提琴家葉欲新、鋼琴家林亮宇、大環藝術家陳萱丞共同演出；蔡宏毅曾參加法國達人秀演出，出神入化的劍舞及火舞，獲得極高好評。

主辦單位表示，演出以「火、海、風」為主題，打造環景火舞三幕劇，第一幕「火舞之海」、第二幕「光海之舞」、第三幕「風龍之舞」，結合舞劍、火舞、音樂、舞蹈等元素，展現屏東落山風特色，迎接龍年。

屏東 藝術家 沙灘

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