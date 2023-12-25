高雄耶誕生活節 公園滿滿人潮

高雄市府前天起連二天在中央公園辦高雄耶誕生活節，吸引數萬民眾參與，攤商業績強強滾，直呼「彷彿回到20年前城市光廊盛況」，但部分遊客發現，公園內橋梁木棧板老舊，部分破損凹洞、間隙太大恐造成行人摔傷，另男廁小便斗太高、對孩童不友善，呼籲管理單位改善。

高雄市府工務局公園管理處長王妙珍表示，公園內男廁小便斗後續依需求調整，另3處廁所都設有友善親子廁所，建議學童先使用友善廁所；橋梁木棧板也會派員巡視，若有老舊、具危險性立即改善。

高雄市府首次中央公園辦耶誕活動，連二天吸引滿滿人潮，許多家庭、好友相邀到公園野餐、嬉戲，擺攤商家業績也強強滾，不少高雄人直呼「好像回到20年前城市光廊盛況」。

但部分遊客也發現，公園內橫跨水潭的虹橋木棧板相當老舊，部分雖更新，但仍有不少破損、間隙太大，行人恐被絆倒，另外男廁小便斗太高、對部分國小學童不友善。

高雄市府首次在中央公園辦耶誕活動，吸引滿滿人潮，但公園內橋梁木棧板老舊，部分破損，恐造成行人摔傷。記者卜敏正／攝影

蘇姓家長表示，家中小二學童本來可自行上廁所，但進入廁所後說「小便斗太高」，親子廁所有人，他陪同上廁所時還發現，有長輩抱著幼童上廁所，的確不方便，建議應設置落地式小便斗，對身高不足孩童更友善。