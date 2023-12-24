影／高雄六龜蔬果集貨包裝場被爆工程有問題 農會：已請技師公會鑑定

高雄六龜大型區域冷鏈暨大型蔬果理集貨包裝場工程2月才風光動土，有劉姓讀者向聯合報爆料，懷疑該工程板模放樣偏差，切除鋼筋後未做植筋就灌漿，鋼構基礎錨栓也有問題，現場工地主任指農會已派員來勘驗；農會表示，已請技師公會做結構鑑定及全場牆面掃描，只要與施工圖說不符，就依合約辦理。

今年9月六龜農會正在興建的大型蔬果集散場遭劉姓讀者爆料有偷工減料之嫌，當時記者求證工地主任，對方解釋為爆料者不懂建築工法的烏龍爆料，建造方六龜農會也表示固定都有派人監造，會更嚴謹對待工程進行。

但主體建築結構逐漸接近完工後，劉姓爆料者再次跳出來爆料表示，營造單位不僅有兩面牆面未完成植筋就灌漿，連支撐廠房的鋼構基礎錨栓都有部分因位置不對而遭切除，恐影響結構強度，有安全疑慮。

爆料者並提供影片指控工人正在切除因為板模放樣有偏差，導致位置偏差的鋼筋，切除後營造商就未再以「植筋」工法綁上鋼筋就做灌漿。

而鋼構基礎錨栓遭切除後，也是明顯看得出上下並無連接，且誤差頗大，如今該處也被水泥灌漿覆蓋，爆料者指證歷歷，憂心未來完工，農會人員進駐作業，恐有安全疑慮。

六龜農會總幹事林芷蕾表示，不久前就收到有人爆料相關情事，因為有疑慮的問題點目前都已經灌漿完成，無法證實真偽，近日已請技師公會做結構鑑定及全場牆面掃描，只要與施工圖說不符，就依合約辦理。