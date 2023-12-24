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長照2.0營養餐飲服務 屏東縣暖時即送 志工傳遞溫馨情

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
送餐單位關懷訪視接受長照餐食服務長者，並幫長者慶生。圖／屏東縣府長照處提供
送餐單位關懷訪視接受長照餐食服務長者，並幫長者慶生。圖／屏東縣府長照處提供

長照2.0營養餐飲服務，由志工以餐食來接觸關懷經濟弱勢與失能長者，同時對長輩問候，關注健康變化，屏東縣政府長期照護處為照顧長者基本餐飲需求，特約15家營養餐飲服務單位為低收、中低收入戶失能長者提供午、晚餐送餐服務，截至今年10月底提供全縣約2099人營養餐飲服務。

「阿嬤，呷飯喔」，每到午餐時間，陳阿嬤坐在客廳等送餐志工到來，志工暖心提醒，「今天午餐有清蒸魚，吃的時候要小心，慢慢嚼、慢慢吞喔」。對獨居長輩而言，有時送餐志工或許是當天唯一的說話對象，志工們定時送餐寒喧，成為獨居長者每天期盼一件事。  

15年前陳阿嬤失去老伴，唯一的孩子在10年前因意外離世，獨居加上每周定期洗腎，讓陳阿嬤的經濟生活陷入困境。長照送餐服務除提供阿嬤營養均衡的餐食，送餐志工對陳阿嬤關心問候，也讓她漸漸打開心房跟志工分享生活點滴。

楊姓志工擔任送餐志工三年，雖然因雙腳不良於行，行走需依靠輔具，也須騎特殊機車，仍絲毫不減當志工念頭，為讓長輩們享用如同剛出爐一般的熱騰騰餐食，保麗龍箱、保溫袋、大毛巾都成為送餐的乾坤法寶。 

楊姓志工說，擔任送餐志最溫馨時刻是收到餐食的長者和身心障礙朋友的一句「謝謝您，辛苦了！」，接受餐飲服務長輩衷心的一句感謝，是他堅持多年擔任送餐志工最大動力。

長照處表示，身障志工參與長照送餐服務，在服務他人過程中，不僅增加自己跟失能長者與社區互動的機會，也提升自我存在價值感。 

長照處表示，長照2.0營養餐飲服務，補助低收及中低收入失能者送餐服務餐費，不僅減輕失能長者經濟負擔，也協助改善失能者無法外出用餐的不便，經由志工送餐機制更是串起在地溫馨人情的交流。截至今年10月止，已提供33鄉鎮市約2,099人營養餐飲服務。長照2.0送餐服務，對長者的幫助不僅是解決三餐溫飽，將愛與關懷散播於社區每個角落，溫暖在地人的心。

楊姓送餐志工克服障礙，每天準時報到協助送餐，使命必達。圖／屏東縣府長照處提供
楊姓送餐志工克服障礙，每天準時報到協助送餐，使命必達。圖／屏東縣府長照處提供
送餐志工送餐時也不忘關心阿伯。圖／屏東縣府長照處提供
送餐志工送餐時也不忘關心阿伯。圖／屏東縣府長照處提供

長照 長輩 低收入戶 身障 長期照護

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