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勝利星村男士理髮沙龍 結合復古創新推動男士時尚體驗

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東勝利星村「男士限定」理髮沙龍店，主理人魏世欣是男士理髮第二代，近年在國際理髮領域獲眾多殊榮，有高水準專業技術，期盼透過剪髮傳遞溫度。記者劉星君／攝影
屏東勝利星村「男士限定」理髮沙龍店，主理人魏世欣是男士理髮第二代，近年在國際理髮領域獲眾多殊榮，有高水準專業技術，期盼透過剪髮傳遞溫度。記者劉星君／攝影

屏東勝利星村近期進駐一家「男士限定」理髮沙龍店，主理人魏世欣是男士理髮第二代，近年在國際理髮領域獲眾多殊榮，包括國家級男士講師證照、國家級監評資格、男士比賽裁判長等，有高水準專業技術，期盼透過剪髮傳遞溫度，髮型融入生活，為屏東引進嶄新男士時尚體驗。

走在勝利星村會被一間理髮店的招牌感到好奇，大面積落地窗設計，加上綠意盎然的庭園，讓剪髮也有新體驗；這間男士限定的理髮沙龍店主理人魏世欣曾歷經人生低潮，透過理髮技術參加比賽獲國際肯定，他說，透過剪髮傳遞溫度，做一個傾聽消費者需要的設計師，參加國際大賽獲首獎肯定，也開啟教學之路。

42歲魏世欣說，父母親也是從事男士理髮，他從15歲開始學習男士理髮，進駐勝利星村也圓夢想。他觀察，傳統男士理髮隨時代變遷，男性顧客需求不再只是山本頭、電棒燙、修臉等模式，且現今沙龍市場，很少有專屬男性造型地方。

魏世欣觀察，若仍持續走舊有模式，客戶族群可能都會是跟他相差30多歲，要讓年輕人走入理髮廳，技術專業不斷突破，創造新一代客人，「髮型設計要懂得聆聽顧客想要的，不是設計師想要什麼強加在消費者身上」，幫消費者設計髮型，要符合生活一部分，「髮型能夠融入生活，才是真正完美髮型」。

魏世欣說，時下流行男生的髮型，會分區域性，南部天氣熱，大都是高層次或者是削邊頭這種，以簡單俐落好整理為訴求。

魏世欣說，男士理髮的象徵手推剪、剃刀。剃刀要拿得穩、拿得巧，重視手勁，太重會畫傷皮膚，太輕又無法修除雜毛；男性理髮從工作、職業到成為他的興趣，熱愛男士理髮文化的他，也蒐藏傳統理髮物件，店內展示古董理髮工具，像是手推剪，打造融合新舊魅力獨具特色的空間。

屏東勝利星村「男士限定」理髮沙龍店，主理人魏世欣是男士理髮第二代，近年在國際理髮領域獲眾多殊榮，有高水準專業技術，透過剪髮傳遞溫度，他也蒐藏理髮物件，店內展示古董理髮工具，打造獨具特色的空間。記者劉星君／攝影
屏東勝利星村「男士限定」理髮沙龍店，主理人魏世欣是男士理髮第二代，近年在國際理髮領域獲眾多殊榮，有高水準專業技術，透過剪髮傳遞溫度，他也蒐藏理髮物件，店內展示古董理髮工具，打造獨具特色的空間。記者劉星君／攝影
屏東勝利星村「男士限定」理髮沙龍店，主理人魏世欣是男士理髮第二代，近年在國際理髮領域獲眾多殊榮，有高水準專業技術，期盼透過剪髮傳遞溫度。記者劉星君／攝影
屏東勝利星村「男士限定」理髮沙龍店，主理人魏世欣是男士理髮第二代，近年在國際理髮領域獲眾多殊榮，有高水準專業技術，期盼透過剪髮傳遞溫度。記者劉星君／攝影
屏東勝利星村「男士限定」理髮沙龍店，主理人魏世欣是男士理髮第二代，近年在國際理髮領域獲眾多殊榮，有高水準專業技術，透過剪髮傳遞溫度，他也蒐藏理髮物件，店內展示古董理髮工具，打造獨具特色的空間。記者劉星君／攝影
屏東勝利星村「男士限定」理髮沙龍店，主理人魏世欣是男士理髮第二代，近年在國際理髮領域獲眾多殊榮，有高水準專業技術，透過剪髮傳遞溫度，他也蒐藏理髮物件，店內展示古董理髮工具，打造獨具特色的空間。記者劉星君／攝影
屏東勝利星村「男士限定」理髮沙龍店，主理人魏世欣是男士理髮第二代，近年在國際理髮領域獲眾多殊榮，有高水準專業技術，期盼透過剪髮傳遞溫度。記者劉星君／攝影
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屏東勝利星村「男士限定」理髮沙龍店，主理人魏世欣是男士理髮第二代，近年在國際理髮領域獲眾多殊榮，有高水準專業技術，期盼透過剪髮傳遞溫度。記者劉星君／攝影
屏東勝利星村「男士限定」理髮沙龍店，主理人魏世欣是男士理髮第二代，近年在國際理髮領域獲眾多殊榮，有高水準專業技術，期盼透過剪髮傳遞溫度。記者劉星君／攝影

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