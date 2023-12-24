高雄耶誕活動單日破10萬人 攤商加倍備料仍提前完售

今年高雄市政府首度在中央公園舉辦耶誕活動，一連兩天的「2023高雄聖誕生活節」在壓軸女星楊乃文的熱力開唱下，單日一舉突破10萬人次的最高紀錄，兩天下來超過16萬人次的參與，也讓擺攤商家業績強強滾，即使加倍備料依舊提早完售。

「2023高雄聖誕生活節」昨天迎來壓軸巨星楊乃文，在她精彩演出的帶動下，單日統計現場就破10萬人次新高紀錄。兩天活動共22組卡司、雙舞台熱力開唱，帶動周邊商圈、市集、百貨商機倍增，總計超過16萬人次齊嗨歡度耶誕節，有市民就直呼「看到城市光廊再度擠滿人潮與攤商，彷彿回到20年前。」

更有網友將人潮湧現中山、五福路口的場景，媲美日本知名的「澀谷交叉口」，還有網友想起小時候，新堀江與玉竹街曾高掛「高雄原宿」的招牌，人來人往非常熱鬧，不少人更敲碗許願，期待市府未來能繼續在中央公園舉辦活動。

高雄在地樂團淺堤吉他手紅茶更在表演中提到，新堀江、玉竹街充滿許多自己青春時期的回憶，存零用錢買潮牌、衣服與拍貼等。許多民眾來聽音樂逛市集，就近前往新堀江商圈消費，大讚近年韓貨、日貨等質感小店林立，也讓更多人看見商圈的競爭力。

高雄市甲仙形象商圈促進會理事長林瑋凌表示，這幾天人潮和買氣實在太旺，許多攤商加倍備料還是很快就完售。文創攤商尻雞更是驚艷表示，第一次參加市府主辦的活動，沒有預期到如此人潮盛況，首日備料不足，晚上趕緊準備補足，第二天「加倍再戰」仍提前宣告完售秒殺，非常期待未來市府多多舉辦類似的活動。