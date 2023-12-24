屏東落山風藝術季入夜更美 國際級實境歌舞劇30日重磅登場

屏東恆春半島特有的落山風吹起，本月15日起在車城海口港開展的落山風藝術季，縣府藉由藝術家的挑戰與追尋，呈現人、海、風的關係，大型地景裝置藝術靜態展日夜呈現不同的美；備受期待的大型動態實境歌舞劇「風龍灣」將於30日傍晚登場，台灣之光的劍舞藝術家蔡宏毅結合特技火舞、音樂舞蹈與地景藝術，帶來一場國際級水準的歌舞劇饗宴。

正在屏東車城海口港舉辦的落山風藝術季，被稱為「遠的要命的藝術季」，擁有以恆春半島冬季特有落山風為名的地方特性，加上山海交匯的自然景致、漁港淳樸風情，近年已成為台灣冬季熱門遊景點之一；縣府為提升多元藝術層次，進一步規畫實景歌舞劇，以海天為幕、沙灘為舞台，在黃昏時刻演出，成為落山風藝術季活動的大亮點。

30日登場的「風龍灣」大型沙灘歌舞劇，由蔡宏毅領銜Coming True火舞團、屏東在地團隊、九天民俗技藝團，與大提琴家葉欲新、鋼琴家林亮宇、大環藝術家陳萱丞共同演出；蔡宏毅是台灣劍舞藝術家，曾參加法國達人秀節目演出，出神入化的劍舞及火舞，獲得極高的好評，此次由他擔任總導演，融合火、海、風等自然元素和舞蹈、音樂藝術表現，要帶給觀眾一場視覺與聽覺的藝術饗宴。

演出以「火、海、風」為主題，打造環景火舞三幕劇，第一幕「火舞之海」以火舞、特技馬戲、音樂等元素，呈現落山風吹拂下，海浪翻騰、風勢強勁的景象；第二幕「光海之舞」以大提琴、鋼琴、大環等樂器演奏，搭配火舞、舞蹈等表演，展現海上日出、海天一色的美景；第三幕「風龍之舞」以舞劍、火舞等元素，象徵屏東子弟與落山風共舞，迎接龍年的到來。