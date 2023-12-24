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屏東宣傳熱博 縣長插秧、請吃飯湯

聯合報／ 記者張已亷／屏東報導
2024屏東熱帶農業博覽會明年2月3日登場，備受矚目的彩稻田以泰迪熊為主題，縣府昨在農業物產館插秧，歡迎民眾新春來屏東走春。記者張已亷／攝影
2024屏東熱帶農業博覽會明年2月3日登場，備受矚目的彩稻田以泰迪熊為主題，縣府昨在農業物產館插秧，歡迎民眾新春來屏東走春。記者張已亷／攝影

2024屏東熱帶農業博覽會明年2月3日登場，縣長周春米昨領軍在農業物產館插下秧苗，預告明年彩稻主角將是可愛又經典的泰迪熊。農業處指出，熱博場域分2處，總計15公頃，將安排接駁車。

農業物產館昨舉辦插秧活動，現場準備1500份飯湯招待民眾。周春米表示，屏東是農漁大縣，去年總產值700多億，為推廣地方特色物產，8年前起舉辦彩稻活動，吸引大批民眾拍照打卡，明年與農科合作，活動從2月3日至3月3日，將彩稻田與該園農科的夢幻湖泊與綠地結合，「熱博是屏東重要品牌，會持續勇敢擴大走下去」。

農業處長鄭永裕說，熱博園區往年約25公頃，明年熱博場域15公頃，分成2處，一處在農業物產館，含1.7公頃彩稻田、瓜果長廊及食農教育區會場，物產館將開放1樓作為農產行銷及泰迪熊特別展示區，2樓有日本館及觀賞魚區，3樓則能夠俯瞰彩稻田，周邊還有休閒農業、無人機跟親子特區。

另一活動場地位在1公里外的農科夢蝶湖跟豐和館，占地約12到14公頃，園區內既有的天然環境製作青草、農機、盆栽、可愛動物、親子遊樂區等，並設置市集、開放蘭藝館參觀，屆時會規畫人行步道跟接駁車。

屏東 親子 周春米

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