高雄TPASS月票 銷逾40萬份

TPASS通勤月票今年4月陸續開賣，高雄通勤月票總銷售量逾40萬份，也帶動YouBike2.0騎乘人次，大獲好評。屏東月票有3種方案，啟動至今也賣出7萬份。台東299月票10月上路，目前僅售出1100多張實體票卡，偏鄉民眾認為，都市有捷運、YouBike，台東幅員廣公車班次少，缺少誘因。學者建議收集大數據後提出後續強化方案。

高雄市區通勤月票399及南高屏全區999通勤月票，無限次搭乘台鐵、捷運、輕軌、公車、渡輪，使用YouBike2.0前30分鐘免費，本月辦7場上班族限定快閃活動開發潛在族群，前往產業園區或市區商辦大樓推廣月票。此外，高雄YouBike 2.0 今年1月至11月累積1393萬人次，較去年同期成長37％，總人數達4000萬。

屏東縣府指出，通勤月票有299、399及999方案，其中999月票最受歡迎，共有5萬5247人購買，3方案累計售出7萬7581份。此外，屏東Pbike轉型YouBike，運量93萬人次。

「宜花東TPASS大聯盟」月票上線，宜蘭、花蓮及台東設置三合一自助售票機或專屬售票櫃檯。台東縣府交觀處指出，台東的通勤率僅4％、全台最低，幅員寬廣又沒有捷運，積極爭取台鐵對號列車納入通勤月票，將加強推出觀光套票及推動YouBike。

成大交通管理系老師鄭永祥指出，TPASS上路後各地推出不同商品，很多人還不知道票價與服務，建議以半年當觀察期，依據分析數據提出後續強化策略，以都會區而言，他認為班次須更密集、轉乘服務也要更好。