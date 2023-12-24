高雄華夏路施工 挖了5年未修完

高雄市高鐵商圈門戶的華夏路，全長近4公里，市府為改善人行環境景觀，5年來不斷施工，從人行道鋪面、中央分隔島、共桿路燈、街道公共設施整合整修等，有家長抱怨，送小孩上學「從小一到小六馬路都還沒挖完」。議員表示，這是6年前爭取的經費，逐年分期改善，這段時間確實易塞車，盼市府盡快完工。工務局表示，明年2月可完工。

「小孩都快畢業了還沒挖完！」住華夏路附近陳姓市民說，記得剛開始修路時，她載讀小一孩子上學，每天載孩子上下學，就看道路這邊挖、那邊挖，感覺工程永遠挖不完，而今小孩明年就升六年級，路仍沒修好，周邊鄰居都戲稱，一條路修這麼久「大概是要做全國典範道路」。

張姓計程車司機也抱怨，每天早晚經過這裡都在塞車，司機們都有默契，這幾年若非必要、不要走這段路，事實上，大家對於這段路「東挖西補修不完」，似乎也習慣了。

市議員陳麗珍表示，這條路是6年前爭取經費改造，因為改造的工程相當多，除了人行道、周邊綠美化，還有中央分隔島的共桿路燈，因為是工程進行逐年分期執行，的確會感覺修得比較久。

她並表示，除了人行道工程，還有地下箱涵，的確也接獲地方反映，這段時間塞車比較嚴重，但工程已經進行到第三期，將持續督促市府盡快完工。

高雄市工務局表示，華夏路為左營區的交通樞紐，針對華夏路博愛四路至華榮路段以「人本精神」規畫設計，並採分年、分期爭取中央補助，先前已完成「博愛四路至重和路」及「重和路至崇德路」等二期工程，第三期工程範圍為「崇德路至華榮路」，預計明年2月完工。

工務局道工處說明，華夏路施工項目包含變電箱遷移、中央分隔島設置、共桿號誌新設、行道樹種植、道路刨鋪，並採用街角擴大、行穿線退縮等設計增加路口安全性，讓輪椅使用者也能安全通行，並配合交通局建議調整路型、車道、標誌號誌、停車格等，工務團隊會努力完工。