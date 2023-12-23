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高雄輕軌履勘「有條件」通過 想元旦營運先改這兩點

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
交通部官員履勘高雄輕軌，列出2項營運前須改善事項，改進才能開始試營運。記者蔡世偉／攝影
交通部官員履勘高雄輕軌，列出2項營運前須改善事項，改進才能開始試營運。記者蔡世偉／攝影

交通部路政及道安司司長黃運貴，今天帶領相關部會官員南下高雄，針對高雄輕軌進行履勘。會後提出2項「營運前須改善事項」，6項「一般注意改善事項」，及6項「後續建議改善事項」，讓高雄輕軌「有條件」通過。

力拚明年元旦試營運的高雄輕軌，日前舉辦初勘演練，模擬鄰近建物掉落物砸擊列車第4節車廂，導致列車無法移動，起火且造成乘客受傷，當時以「幾乎零缺點」通過初勘。今天交通部司長黃運貴帶領相關部會官員南下進行履勘，模擬列車遭倒塌雨豆樹撞擊導致出軌，不僅車內有乘客受傷，車廂外還有機車騎士被壓倒受傷情形。

現場模擬過程相當逼真，司機員與隨車工作人員動作迅速將乘客與受傷民眾疏散，並立刻通知警方與消防救護人員到場進行搶救，最後工程搶險車將出軌列車導回正軌恢復交通，完成模擬演練，讓在場履勘的交通部官員看得相當滿意。

經過一整天的文件檢視、現場實地勘查及測試，交通部對高捷輕軌履勘結論為「有條件通過」，提出2項「營運前須改善事項」，6項「一般注意改善事項」，及6項「後續建議改善事項」。

有關「營運前須改善事項」部分，軌道面及凹槽部分路段仍有樹枝及碎石，應予以移除改善及營運前安全案例研析報告開立之安全觀察事項，應具體回應改善。交通局長張淑娟說，捷運局及高捷公司將盡速針對相關缺失，立即進行改善，再依程序報請交通部核准營運。

高雄輕軌模擬列車事故逼真。記者蔡世偉／攝影
高雄輕軌模擬列車事故逼真。記者蔡世偉／攝影

高雄輕軌 交通部 高捷

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