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屏東風箏節邁入第8年 「搞怪星球」特技風箏秀驚艷全場

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
2023屏東風箏節邁入第8年，今在高屏溪河濱公園盛大登場，此次以「搞怪星球」為主題，各式各樣來自全台的風箏翱翔天際，搭配舞台演出及體驗活動，讓孩子能邊玩邊學習。圖／屏東縣政府提供
2023屏東風箏節邁入第8年，今在高屏溪河濱公園盛大登場，此次以「搞怪星球」為主題，各式各樣來自全台的風箏翱翔天際，搭配舞台演出及體驗活動，讓孩子能邊玩邊學習。圖／屏東縣政府提供

2023屏東風箏節邁入第8年，今在高屏溪河濱公園盛大登場，此次以「搞怪星球」為主題，各種搞怪趣味的節目及活動供親子同樂，各式各樣來自全台各地的風箏翱翔天際，搭配舞台演出及各種體驗活動，讓孩子能夠邊玩邊學習，寓教於樂。

體育發展中心表示，此次安排水資源闖關活動及邀請屏東在地表演團隊「不倒翁故事劇團」，帶來以感官互動為主的「誰來救我」劇碼，讓孩子在遊戲過程中學習珍惜水資源，與瞭解如何珍重友情、愛護各種自然資源。

會場周邊也規畫旋風百變怪、怪獸逛大街、聖誕老人不倒翁及異想天開植栽趣等手作體驗活動，讓家長與小朋友產生更多交流，一同創作屬於自己的作品，留下難忘且甜蜜的記憶。

體發中心指出，為迎接明年全民運動會在屏東盛大展開，活動內更加入「飛盤」及「法式滾球」這2種適合於寬闊草地進行的比賽項目，讓大小朋友可以在現場體驗體育競賽的樂趣。

2023屏東風箏節邁入第8年，今在高屏溪河濱公園盛大登場，此次以「搞怪星球」為主題，各式各樣來自全台的風箏翱翔天際，搭配舞台演出及體驗活動，讓孩子能邊玩邊學習。圖／屏東縣政府提供
2023屏東風箏節邁入第8年，今在高屏溪河濱公園盛大登場，此次以「搞怪星球」為主題，各式各樣來自全台的風箏翱翔天際，搭配舞台演出及體驗活動，讓孩子能邊玩邊學習。圖／屏東縣政府提供
2023屏東風箏節邁入第8年，今在高屏溪河濱公園盛大登場，此次以「搞怪星球」為主題，各式各樣來自全台的風箏翱翔天際，搭配舞台演出及體驗活動，讓孩子能邊玩邊學習。圖／屏東縣政府提供
2023屏東風箏節邁入第8年，今在高屏溪河濱公園盛大登場，此次以「搞怪星球」為主題，各式各樣來自全台的風箏翱翔天際，搭配舞台演出及體驗活動，讓孩子能邊玩邊學習。圖／屏東縣政府提供

屏東 風箏節 體育 親子

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