聽新聞
test
0:00 / 0:00
屏東風箏節邁入第8年 「搞怪星球」特技風箏秀驚艷全場
2023屏東風箏節邁入第8年，今在高屏溪河濱公園盛大登場，此次以「搞怪星球」為主題，各種搞怪趣味的節目及活動供親子同樂，各式各樣來自全台各地的風箏翱翔天際，搭配舞台演出及各種體驗活動，讓孩子能夠邊玩邊學習，寓教於樂。
體育發展中心表示，此次安排水資源闖關活動及邀請屏東在地表演團隊「不倒翁故事劇團」，帶來以感官互動為主的「誰來救我」劇碼，讓孩子在遊戲過程中學習珍惜水資源，與瞭解如何珍重友情、愛護各種自然資源。
會場周邊也規畫旋風百變怪、怪獸逛大街、聖誕老人不倒翁及異想天開植栽趣等手作體驗活動，讓家長與小朋友產生更多交流，一同創作屬於自己的作品，留下難忘且甜蜜的記憶。
體發中心指出，為迎接明年全民運動會在屏東盛大展開，活動內更加入「飛盤」及「法式滾球」這2種適合於寬闊草地進行的比賽項目，讓大小朋友可以在現場體驗體育競賽的樂趣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言