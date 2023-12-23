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揪甘心！陳福海就職週年餐會 捨辦桌改陪獨居老人用餐

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長陳福海即將就職滿週年，他不選大餐廳慶祝，改在金城綜合社會福利館陪獨居老人供餐，天氣寒冷，他還逐一送上暖暖包，讓老人說「揪甘心」。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海即將就職滿週年，他不選大餐廳慶祝，改在金城綜合社會福利館陪獨居老人供餐，天氣寒冷，他還逐一送上暖暖包，讓老人說「揪甘心」。記者蔡家蓁／攝影

金門縣長陳福海今辦就職周年感恩餐會，地點選在金城綜合社會福利館，他和縣府團隊邀請21名獨居長者共餐、玩遊戲；82歲的鄭姓阿嬤說，能跟縣長面對面吃飯「真歡喜」。陳福海也預告12月25日就職周年時，將受理「青年自建住宅」登記調查，廣徵民意，讓政策更完善。

縣長就職周年感恩餐會今天11點舉行，陳福海與副縣長李文良、各局處主管到場，他們先跟長輩們做拍手及拉彈力巾運動，場面溫馨。陳福海做4大宣示，包括照顧好老人、老人福利絕不會減少，建構幼兒教育更好的環境，讓年輕人在金門有一個家，使金門成為幸福島嶼。

陳福海說，金門有235名獨居老人，他和縣府團隊今天起每人最少認養1人，利用下班去看看老人家，送溫暖、陪伴，一起努力建構金門成幸福島嶼。金門的老人在戰地政務時期犧牲奉獻，在兩岸戰爭遭受顛沛流離，所以他總把金門的老人家當成自己的爸媽，但自己的爸媽疏於照顧，全靠妻子許梨羡把雙親照顧得很好。

前縣長李沃士卸任留下159億，陳福海說，當時金門財政狀況好，他加碼發放老人慰助金，加強照顧；現在縣府財政不佳，金門一年發放20億現金福利，所以縣府提案65歲要以酒替代現金，但老人的福利絕不縮水，像55歲慰助金從現金換「感恩釀」，金額未減少，但縣府的成本卻減少，甚至縣庫多入帳3億。

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金門縣長陳福海今天低調辦就職餐會，他再度強調會照顧好老人，強調老人福利不縮水。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海今天低調辦就職餐會，他再度強調會照顧好老人，強調老人福利不縮水。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海今天低調辦就職餐會，他帶著「牽手」許梨羡一起行善，陪伴獨居老人。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海今天低調辦就職餐會，他帶著「牽手」許梨羡一起行善，陪伴獨居老人。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海（左二）今天舉辦就職週年「暖心愛陪伴」感恩餐會，會中他還送上毛毯給獨居老人。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海（左二）今天舉辦就職週年「暖心愛陪伴」感恩餐會，會中他還送上毛毯給獨居老人。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海今天低調辦就職餐會，他與團隊陪著老人家做伸展，氣氛溫馨。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海今天低調辦就職餐會，他與團隊陪著老人家做伸展，氣氛溫馨。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海今天低調辦就職餐會，他與團隊陪著老人家吃供餐。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海今天低調辦就職餐會，他與團隊陪著老人家吃供餐。記者蔡家蓁／攝影

金門 陳福海 獨居老人

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