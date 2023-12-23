接軌COP28「阿聯共識」 高市超前部署脫煤減碳

UNFCCC第28屆締約國大會日前閉幕，對於大會決議「阿聯共識」，高雄市長陳其邁表示，「淨零不做不行」，目前高雄碳排減量、空品良率、PM2.5平均濃度3項指標均為歷年最佳。

聯合國氣候變遷綱要公約（UNFCCC）第28屆締約國大會

12月13日於杜拜閉幕，這次大會決議「阿聯共識」（UAE Consensus）強調轉型脫離化石燃料(transitioning away from fossil fuels)，內容包含淘汰未減量煤電、2030年前全球再生能源成長3倍、能源效率提升2倍、部署低碳運具等。

陳其邁今天透過新聞稿表示，高雄為製造業重鎮，意識到減碳挑戰與重要性，已領先成立產業淨零大聯盟，藉由以大帶小、上下游攜手合作模式，推動產業減碳，更超前推動2025興達電廠燃煤除役、汽電共生廠脫煤、6年1.25GW光電計畫等指標政策，透過智慧淨零雙軸轉型強化產業AI製造，提升能源效率，加速淨零減碳，同時提升高雄空氣品質。

陳其邁強調，「淨零不做不行」，高雄有企圖心走在前頭，除已率先通過淨零城市發展自治條例，並與國際認證機構BSI、TUV、DNV合作，設立淨零學院，大力培植減碳人才。目前高雄市碳排減量20.8%、空品良率達89%、PM2.5平均濃度亦較去年同期下降，3項指標均是歷年最佳，將持續落實COP28各項轉型倡議，協助產業能源、製程改善，朝2050淨零永續城市目標邁進。

環保局長張瑞琿表示，高雄市為能源生產重點城市，轄內包含3座火力電廠、15座燃煤汽電共生鍋爐。為從能源生產端進行轉型，降低電力排碳係數，積極推動增氣、減煤計畫，轄內最大興達電廠今年已有2部燃煤機組於9月底停止運轉，預計2025年燃煤除役，目前更已啟動燃氣機組混氫計畫。

汽電共生廠加速脫煤、定期召開減煤會議，列管減煤進度，同時協調天然氣、SRF等替代燃料供應，指標成果包含中鋼鍋爐停煤、中華紙漿混燒SRF等，統計今年減煤成效達77萬餘噸。

在能源效率部分，依環保局空污與噪音防制科數據，透過輔導、稽查雙管齊下推動，並導入數位AI技術，要求工廠提出製程改善、減污方案，前30大工廠合計投入新台幣37億元，透過數位手段，推動業者製程節能、節水、減碳，指標案例包含中鋼「智慧高爐」，降低開發27個AI模組，精準掌握高爐狀態及即時調適生產，每年可降低成本近2.3億元及減碳1.1萬公噸。另還有台塑仁武智慧電廠、李長榮化工Pi系統等。透過數位方式，加速傳統重工業低碳轉型。