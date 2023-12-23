斥資逾兩千萬整建遇承包商倒閉 美濃廣善堂完工將開放

斥資2120萬元經費的「美濃廣善堂周邊環境改善工程」，改善歷史建築廣善堂周邊的老舊設施及登山步道。原本2021年8月開工，卻因為得標施工廠商倒閉，只好終止契約另行發包，直到今年10月中才完工，近期將開放。

「美濃廣善堂周邊環境改善工程」早在2021年8月就開工，原定5個月後就可完工，卻因為中途得標廠商倒閉，導致工程延宕未能如期完工，美濃區公所依規定於2022年5月與施工廠商終止契約，並將未完成工項另外發包繼續施作，終在今年10月中旬完工落成。

這項工程包含廣善堂周邊環境改善，從公廁整建、植草皮、抿石子地坪、故事牆及導覽牌，還有修建後山421公尺長的登山步道及景觀台等等。