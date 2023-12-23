斥資逾兩千萬整建遇承包商倒閉 美濃廣善堂完工將開放
斥資2120萬元經費的「美濃廣善堂周邊環境改善工程」，改善歷史建築廣善堂周邊的老舊設施及登山步道。原本2021年8月開工，卻因為得標施工廠商倒閉，只好終止契約另行發包，直到今年10月中才完工，近期將開放。
「美濃廣善堂周邊環境改善工程」早在2021年8月就開工，原定5個月後就可完工，卻因為中途得標廠商倒閉，導致工程延宕未能如期完工，美濃區公所依規定於2022年5月與施工廠商終止契約，並將未完成工項另外發包繼續施作，終在今年10月中旬完工落成。
這項工程包含廣善堂周邊環境改善，從公廁整建、植草皮、抿石子地坪、故事牆及導覽牌，還有修建後山421公尺長的登山步道及景觀台等等。
美濃區長謝鶴琳表示，廣善堂擁有100多年的歷史，早期是儒教信仰宣講勸善的場所，如今更是地區信仰的重心，在六堆客庄發展上具有重要歷史地位。這次整修工程由客家委員會補助1,780萬，還有市府挹注340萬元的工程經費，讓區公所為地方辦理建設，希望煥然一新的廣善堂周邊設施及登山步道提供給在地鄉親及遊客有一個舒適的休憩場域。
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