快訊

平鎮OB／看到曹佑寧變粉絲 徐若熙拿起手機偷偷拍

全球五分之一人口慶祝！春節正式成為「聯合國假日」

台大畢業證書刪中華民國紀年 校長陳文章：管中閔任內即提出

台電金門處循環經濟將廢木料變藝品 再創「朽木傳奇」

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
台電金門區處今天舉辦「朽木的傳奇成果發表會」，參與的社區居民與台電員工合影。記者蔡家蓁／攝影
台電金門區處今天舉辦「朽木的傳奇成果發表會」，參與的社區居民與台電員工合影。記者蔡家蓁／攝影

台電金門區處每年都會有很多供電材料中包裝運送的廢木料，過往都要花錢請廠商處理，經過同仁的巧思，將木料裁切拼裝成各種造型後，利用蝶谷巴特彩繪圖樣，變化成一組組美好的藝術品，今天台電特別舉辦成果發表會，展示巡迴村里的作品，並特別捐了50組木板裝置藝術品給金門家扶中心做公益，讓家扶直呼超暖心。

台電金門區處循環經濟繼去年推出「台電專屬盆栽」、「彩繪木電桿」、「電纜木盤造型座椅」後，今年再運用巧思創作木板裝置藝術，今天舉辦「朽木的傳奇成果發表會」，包括台電金門區處長黃甘杏、副處長蔡四海與參與的村落里長、社區理事長都到場參與，現場展示了員工與村民的作品，琳瑯滿目 。

黃甘杏表示， 台電金門區處發展循環經濟去年的「舊愛變新歡」將原本天上的「礙子」變成盆栽，廣受好評，今年再添新曲，將木料經過改造成為藝術品，由於木板裝置藝術，製作簡單有趣，台電已配合多個社區活動，讓鄉親體驗「朽木傳奇」的過程，藉由親子互動，創作自己獨特的木板裝置藝術。

榜林村長楊龍傳說，台電的這些文創發想很有趣，所以他們到社區推出教學活動，反應都很熱烈，長輩也很開心參與手作活動。

台電表示，配電材料運送過程中，需要用木條箱、木棧板等包裝避免碰撞損傷，這些木料拆除使用後，通常要花錢請廢棄物業者清除處理，透過同仁發揮巧思，把原本粗糙的廢棄包裝用木條箱、木棧板等，裁切彩繪，穿上美麗優雅的圖案，讓廢料變成療癒且實用的藝術用品，重新發揮藝術及生活可用性的價值。

台電金門區處今日也捐贈50組木板裝置藝術成品給金門家扶中心，協助其募款，另外，現場也有DIY活動，並邀請其他鄉鎮社區協會到場觀摩體驗，參與的民眾都說，蠻簡單的，想不到稍加改造就可以讓廢棄木材變藝品。

台電金門區處今天舉辦「朽木的傳奇成果發表會」，現場開放實作體驗，反應熱烈。記者蔡家蓁／攝影
台電金門區處今天舉辦「朽木的傳奇成果發表會」，現場開放實作體驗，反應熱烈。記者蔡家蓁／攝影
台電金門區處今天舉辦「朽木的傳奇成果發表會」，現場開放實作體驗，民眾體驗。記者蔡家蓁／攝影
台電金門區處今天舉辦「朽木的傳奇成果發表會」，現場開放實作體驗，民眾體驗。記者蔡家蓁／攝影
台電金門區處今天舉辦「朽木的傳奇成果發表會」，處長黃甘杏說，由於木板裝置藝術，製作簡單有趣，台電已配合多個社區活動，讓鄉親體驗「朽木傳奇」的過程。記者蔡家蓁／攝影
台電金門區處今天舉辦「朽木的傳奇成果發表會」，處長黃甘杏說，由於木板裝置藝術，製作簡單有趣，台電已配合多個社區活動，讓鄉親體驗「朽木傳奇」的過程。記者蔡家蓁／攝影
台電金門區處長黃甘杏（左）今日也代表捐贈50組木板裝置藝術成品給金門家扶中心，協助其募款，由家扶中心主任李桂平代表接受。記者蔡家蓁／攝影
台電金門區處長黃甘杏（左）今日也代表捐贈50組木板裝置藝術成品給金門家扶中心，協助其募款，由家扶中心主任李桂平代表接受。記者蔡家蓁／攝影
台電金門區處今天舉辦「朽木的傳奇成果發表會」，展示木板裝置藝術成品，相當吸睛。記者蔡家蓁／攝影
台電金門區處今天舉辦「朽木的傳奇成果發表會」，展示木板裝置藝術成品，相當吸睛。記者蔡家蓁／攝影

台電 金門 裝置藝術

延伸閱讀

說好的停電施工臨時喊卡…竟為總統維安？台電說話了

前立委張慶忠返金祭祖 為兒子張智倫助選催票

金門人快回家避寒！今晚最冷體感僅-2度 預估冷到下周一

台電完成南科高雄園區歲修 汰換設備還要防蛇鼠白蟻

相關新聞

家長醉酒教室打老師 澎湖縣長譴責暴力

澎湖西嶼鄉1名薛姓男子昨天酒後到學校，進教室要接小孩回家，老師看他喝了酒渾身酒氣，怕出問題，上前勸阻，不料，他竟揮拳涉嫌...

屏東熱博明年2月3日開幕 泰迪熊彩稻結合屏科園區地景迎新春

2024屏東熱帶農業博覽會於明年2月3日登場，備受矚目的彩稻田以可愛經典的泰迪熊為主題，此次會場為配合「熱帶農業特色產業...

冬天享受熱帶林芬多精好去處 屏東雙流森林遊樂區有亮點

冬季給人萬物蕭瑟、百花凋零的印象，位於南台灣的屏東縣獅子鄉的雙流國家森林遊樂區，擁有特有的熱帶季風林生態景觀，此時氣候相...

雄工立體停車場 明年1月試營運

高雄市政府因應輕軌及未來黃線轉乘停車需求，興建高雄高工附設立體停車場，可停放470輛小型車及171輛機車。高雄市副市長林...

屏東YouBike優惠 延至明年底

屏東公共自行車YouBike今年2月啟用至今，全數1200輛自行車（含300輛電動輔助自行車）已投入營運，因騎乘次數上升...

高市聯醫 明年由高榮經營

高雄市榮民總醫院明年1月1日起正式接手高雄市立聯合醫院營運管理，聯醫的醫事人員全數留用，依需求由高榮提供醫師人力支援，將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。