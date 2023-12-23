台電金門處循環經濟將廢木料變藝品 再創「朽木傳奇」

台電金門區處每年都會有很多供電材料中包裝運送的廢木料，過往都要花錢請廠商處理，經過同仁的巧思，將木料裁切拼裝成各種造型後，利用蝶谷巴特彩繪圖樣，變化成一組組美好的藝術品，今天台電特別舉辦成果發表會，展示巡迴村里的作品，並特別捐了50組木板裝置藝術品給金門家扶中心做公益，讓家扶直呼超暖心。

台電金門區處循環經濟繼去年推出「台電專屬盆栽」、「彩繪木電桿」、「電纜木盤造型座椅」後，今年再運用巧思創作木板裝置藝術，今天舉辦「朽木的傳奇成果發表會」，包括台電金門區處長黃甘杏、副處長蔡四海與參與的村落里長、社區理事長都到場參與，現場展示了員工與村民的作品，琳瑯滿目 。

黃甘杏表示， 台電金門區處發展循環經濟去年的「舊愛變新歡」將原本天上的「礙子」變成盆栽，廣受好評，今年再添新曲，將木料經過改造成為藝術品，由於木板裝置藝術，製作簡單有趣，台電已配合多個社區活動，讓鄉親體驗「朽木傳奇」的過程，藉由親子互動，創作自己獨特的木板裝置藝術。

榜林村長楊龍傳說，台電的這些文創發想很有趣，所以他們到社區推出教學活動，反應都很熱烈，長輩也很開心參與手作活動。

台電表示，配電材料運送過程中，需要用木條箱、木棧板等包裝避免碰撞損傷，這些木料拆除使用後，通常要花錢請廢棄物業者清除處理，透過同仁發揮巧思，把原本粗糙的廢棄包裝用木條箱、木棧板等，裁切彩繪，穿上美麗優雅的圖案，讓廢料變成療癒且實用的藝術用品，重新發揮藝術及生活可用性的價值。

台電金門區處今日也捐贈50組木板裝置藝術成品給金門家扶中心，協助其募款，另外，現場也有DIY活動，並邀請其他鄉鎮社區協會到場觀摩體驗，參與的民眾都說，蠻簡單的，想不到稍加改造就可以讓廢棄木材變藝品。