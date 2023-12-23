屏東熱博明年2月3日開幕 泰迪熊彩稻結合屏科園區地景迎新春
2024屏東熱帶農業博覽會於明年2月3日登場，備受矚目的彩稻田以可愛經典的泰迪熊為主題，此次會場為配合「熱帶農業特色產業園區」工程，與「農業生物科技園區」合作將場域分2處，總面積約為15公頃，縣府於今在農業物產館舉辦插秧活動，再準備1500份飯湯讓參與民眾享用，為熱博暖身，歡迎新春來屏東走春。
縣長周春米表示，屏東是農漁大縣，去年總產值7百多億元，為推廣地方特色物產，縣府於8年前舉辦彩稻活動，吸引大批民眾拍照打卡，後續每年推陳出新，明年與農科合作，活動從2月3日至3月3日，將彩稻田與該園區內的夢幻湖泊與綠地相結合，呈現嶄新的熱博，「熱博是屏東重要品牌，會持續勇敢擴大走下去」。
農業處長鄭永裕表示，園區往年約為25公頃，明年熱博場域總計15公頃左右，分成2處，一處是占地約1.7公頃的彩稻田、瓜果長廊及食農教育區會場，鄰近的物產館於活動期間，將開放1樓作為農產行銷及泰迪熊特別展示區，2樓有日本館及觀賞魚區，3樓則能夠俯瞰彩稻田，周邊還有休閒農業、無人機跟親子特區。
另一處則是農科的夢蝶湖跟豐和館，占地約12到14公頃，利用園區內既有的天然環境製作青草、農機、盆栽、可愛動物、親子遊樂區等，並設置市集、開放蘭藝館參觀，另外，2處活動會場之間距離1公里內，屆時會設置人行步道跟安排接駁車，提供民眾使用。
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