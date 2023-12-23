高市聯醫 明年由高榮經營

高雄市榮民總醫院明年1月1日起正式接手高雄市立聯合醫院營運管理，聯醫的醫事人員全數留用，依需求由高榮提供醫師人力支援，將來市民就近到聯醫，就能獲醫學中心等級服務。高雄市長陳其邁說，榮總與聯醫「強強聯手」，能提供更先進優質醫療服務給市民。

高雄市長陳其邁說，感謝退輔會主委馮世寬決定，促成聯合醫院與榮總完成台灣目前公務醫院系統最大合作案。聯醫與榮總合作，讓醫療體系從地方社區醫院到醫療中心做垂直整合及轉診。未來在退輔會支持，榮總10年內投入10億元預算，興建醫療大樓，尖端醫療設備投入營運。

馮世寬說，陳其邁多次到台北找他開會，盼能促成聯醫與高榮合作，除造福地方，還有第二個原因，在這個地區有不少榮民，他們也能得到更好照顧。

衛生局表示，高雄市立聯合醫院自1978年起歷經多次改制，現為北高雄唯一公辦公營的區域教學醫院，此次與高雄榮總合作營運管理，是全國首創的公務機關合作模式。依需求由高榮提供醫師支援，特別是眼科、耳鼻喉科、骨科及風濕免疫科等，都由榮總主任級醫師支援門診。

衛生局表示，榮總協助高市各區衛生所導入雲端智慧門診資訊系統，確保醫療資訊，提高就醫便利性；鼓山區黃姓民眾說，到高雄榮總看診，單趟車程超過半小時，很耗時，明年1月可就近到聯合醫院，「節省時間，非常好！」