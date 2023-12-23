屏東YouBike優惠 延至明年底

屏東公共自行車YouBike今年2月啟用至今，全數1200輛自行車（含300輛電動輔助自行車）已投入營運，因騎乘次數上升、廣受好評，運量累積逾93萬人次，屏縣府交旅處表示，鼓勵民眾持續使用公共運輸，YouBike 2.0前30分鐘免費及YouBike 2.0E前30分鐘半價（10元）騎乘優惠，延長到2024年底。

交旅處表示，屏東YouBike今年2月啟用至11月，站點數從先前40站成長到租賃站數119站，服務範圍從屏東市、潮州鎮，擴大到東港、恆春鎮內都有租借站，在一心三核鄉鎮市基礎，串聯「屏東-潮州」區間沿線車站（台鐵西勢、竹田、麟洛站）及可連接東港鎮的林邊站火車站皆有設置YouBike租賃站點，服務通勤族，也兼顧假日觀光。

交旅處強調，屏東YouBike營運至今運量累積逾93萬人次，未來使用人數持續成長，將迎接第一個百萬人次到來，歡迎民眾到「YouBike南台灣粉絲團」猜猜看屏東哪天突破第100萬使用人次，猜對者及第100萬名與前／後各2名幸運兒，有機會獲限量好禮。

交旅處表示，YouBike 2.0與YouBike 2.0E費率不同，至明年底前YouBike 2.0享前30分鐘免費優惠，YouBike 2.0E享前30分鐘半價優惠，由民眾自付10元；另外，TPASS行政院通勤月票優惠不變。