迎高雄輕軌明年元旦成圓 大順路先鋪美美！全面刨鋪換新
交通部明天將履勘高雄輕軌C24-C32站，工務局早一步將C24至C32站間的大順路全面刨鋪換新，預計明年元旦下午通車成圓。
高雄市工務局表示，輕軌C24至C32站行經的大順路施作軌道工程，為使道路通行流暢，捷運局委由工務局道工處進行大順路刨鋪，也調整道路縱橫斷面線型，刨鋪時一併繪設標誌標線，目前全線改善完成。
工務局表示，高雄市大順路車流量相當大，為降低交通衝擊且不影響民眾作息，採夜間施工，且要求承包廠商須於夜間12點前完成刨除。大順路全面換新後，接下來將進行沿線人行道改善與樹木更新。
高市府預定在明年元旦下午舉行輕軌C24至C32站的通車典禮，輕軌路網成圓後，營運路線從17.1公里增至22.1公里，服務範圍將從31站增至38站。明年元旦至2月25日全線都免費搭乘，之後採里程計費。
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