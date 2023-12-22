雄工停車場明年1月試營運 周圍6里可享優惠月票2200元

高雄市政府因應輕軌及未來黃線轉乘停車需求，興建高雄高工附設立體停車場，可停放470輛小型車及171輛機車。高雄市副市長林欽榮說，雄工停車場明年1月23日開放試營運，對里民會有優惠。交通局說，雄工停車場一般月票費率為每月2700元，依據里民優惠原則，有6個里可享里民優惠月票每月2200元。

三民區灣成里長黃文良說，雄工停車場是立體停車場，能夠遮風擋雨，優惠月票每月收2200元，算是相當便宜，因為附近的大賣場開放出租的停車位月費3000元，仍吸引民眾排隊等候。

林欽榮今天下午在交通局長張淑娟陪同下，視察雄工停車場新建工程。林欽榮表示，雄工停車場由中央前瞻計畫及市府共同投資5.9億元興建，樓高5層，可停放470輛小型車及171輛機車，將為當地住宅密集區及商業發達區解決停車問題；該停車場也是市府為因應輕軌及未來黃線轉乘停車需求所制定的停車供給策略之一，預計明年1月23日開始試營運。

林欽榮說，雄工停車場配合綠能政策，設有47席電動綠能車位，駕駛電動車的民眾，來停車時只要繳納停車費與電費，就能讓電動車在停車的同時充電；該停車場備有電動汽車防火毯，因應車輛著火意外發生時，可有效阻絕電池燃燒氧氣及有毒煙霧蔓延，大大提升停車安全性。

張淑娟表示，目前立體停車場外牆工程已完成施作，正進行最後的景觀及指標等工程收尾階段，該停車場具有永續及智慧特色，外牆立面使用造型鋁包板以垂直折線方式呈現「科技電路板」的意象，並順應當地季風配置導風板，可適當引進季風加速排除汽車產生的廢氣。

交通局表示，雄工停車場設有內部智慧化設備則配有即時顯示車輛位置、3D車牌辨識、全自動繳費機、室內停車資訊即時顯示等智慧管理，可大幅減少駕駛找尋車位時所產生的油耗及空氣污染。

交通局說，營運單位規劃多元貼心的完整服務，除了準備雨傘、酒測器、輪椅、急救箱、充電電瓶等48巷貼心物品，讓停車的民眾有需要就能借用，也提供身心障礙者協助及夜間陪同取車服務。

交通局說，雄工停車場工程獲頒2023年公共工程「金安獎」佳作、2023年國家卓越建設獎最佳規劃類金質獎及2023年城市工程品質金質獎，施工期間工程品質優異。