高市聯醫明年委由榮總經營 陳其邁：市民可就近獲得醫學中心服務

高雄市榮民總醫院將從明年1月1日起，正式接手高雄市立聯合醫院營運管理，聯醫的醫事人員全數留用，依需求由高榮提供醫師人力支援，將來市民就近前往聯醫，就能獲得醫學中心等級服務。高雄市長陳其邁說，榮總與聯醫「強強聯手」，能提供更先進優質醫療服務給市民。

高雄市長陳其邁說，感謝退輔會主委馮世寬果斷決定，促成聯合醫院與榮總完成台灣目前公務系統醫院系統最大的合作案。聯醫與榮總合作，讓醫療體系從地方社區醫院到醫療中心做垂直整合及轉診，可讓市民的健康獲得最好的照顧。未來在退輔會的支持下，榮總10年內會投入10億元的預算，不僅興建醫療大樓，也會以尖端醫療設備投入營運。

馮世寬說，陳其邁多次到台北找他開會，希望能促成聯醫與高榮合作，除了可以造福地方上的所有住民、居民，還有第二個原因，「在這個地區裡面有不少的榮民，他們也能夠得到更好的照顧」。

衛生局表示，高雄市立聯合醫院自1978年起歷經多次改制，現為北高雄唯一公辦公營的區域教學醫院，此次與高雄榮民總醫院合作營運管理，是全國首創的公務機關合作模式。

衛生局說，聯醫所有醫事人員不但全數留用，並依聯醫需求，由高榮提供醫師人力支援，特別是眼科、耳鼻喉科、骨科及風濕免疫科等，都由榮總主任級醫師來支援門診服務。未來將透過輪調培訓及交流方式，提升聯醫各類醫事人員專業知能與經驗。

衛生局說，榮總營運聯醫後將於10年內完成新建第二醫療大樓，並以取得銀級綠建築標章為目標，結合現代化建設與醫療科技應用為基礎，提供更舒適及更先進設備，致力提升聯醫成為具醫學中心水平的區域級教學醫院。

衛生局表示，榮總協助高雄市各區衛生所導入雲端智慧門診資訊系統，以確保醫療資訊流暢，提高就醫便利性。此系統將整合病歷、檢驗、掛號等資訊，使病患無論在哪就醫，都能享受到同樣優質、高效的醫療服務。