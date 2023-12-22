為何最近都陪候選人掃街？陳其邁：擔心沒選對人 對高雄發展有影響
總統立委選舉進入倒數時期，高雄市長陳其邁今天上午被媒體問到「最近都跟立委候選人掃街，是否有擔心高雄選情？」陳其邁說，假如沒有選對的人走對的路，對於高雄來講發展會有很大的影響，因為包括軌道的建設、國七、前鎮漁港，還有產業的投資像台積電、重大科技廠商，以及雙港的計畫等等，都需要中央、國會的支持。
陳其邁表示，過去民進黨8席的立委，在國會裡面都很積極捍衛高雄建設的預算，「反觀有一些政黨他們在國會杯葛預算，然後對於高雄的重大建設到現在隻字不提」，他認為在整個選舉的過程，他當市長有責任要告訴所有的市民朋友，怎麼樣能夠選擇對高雄發展有利的候選人。
陳其邁說，所以他不僅在接下來的時間會陪候選人掃街拜票，車隊遊行該輔選的工作，一項都不會少，也會很努力的、很謙虛的來向市民朋友報告。
👉2024選戰最前線
▪ 政黨票能幹嘛？4神秘數字搶席次、領補助、還可扣稅
▪ 大選結果繫在年輕人手上？2016、2020投票率直接「差1格」
▪ 賴清德、侯友宜支持度陷膠著 最新5家媒體民調一次看
▪ 立委抽籤結果出爐！選區名單、號次一次看
▪ 影／3組拚總統 選民抱不平：幹嘛蹚這趟渾水？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言