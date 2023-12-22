為何最近都陪候選人掃街？陳其邁：擔心沒選對人 對高雄發展有影響

總統立委選舉進入倒數時期，高雄市長陳其邁今天上午被媒體問到「最近都跟立委候選人掃街，是否有擔心高雄選情？」陳其邁說，假如沒有選對的人走對的路，對於高雄來講發展會有很大的影響，因為包括軌道的建設、國七、前鎮漁港，還有產業的投資像台積電、重大科技廠商，以及雙港的計畫等等，都需要中央、國會的支持。

陳其邁表示，過去民進黨8席的立委，在國會裡面都很積極捍衛高雄建設的預算，「反觀有一些政黨他們在國會杯葛預算，然後對於高雄的重大建設到現在隻字不提」，他認為在整個選舉的過程，他當市長有責任要告訴所有的市民朋友，怎麼樣能夠選擇對高雄發展有利的候選人。

陳其邁說，所以他不僅在接下來的時間會陪候選人掃街拜票，車隊遊行該輔選的工作，一項都不會少，也會很努力的、很謙虛的來向市民朋友報告。

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