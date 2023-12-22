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陳其邁請假輔選拚高雄八仙過海 最擔心李柏毅

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
陳其邁指李柏毅這席最讓他擔心，左楠這席若過，八席全都上。記者王昭月／攝影
陳其邁指李柏毅這席最讓他擔心，左楠這席若過，八席全都上。記者王昭月／攝影

距2024總統立委大選僅剩22天，高雄市長陳其邁今天化身「高雄隊長」，在民進黨環島拼字活動力薦高雄8名立委候選人，更強調左楠區李柏毅最令人他擔心，左楠若當選，高雄8席都會當選。

民進黨高雄8席立委候選人，6席拚連任，第3及第6選區分由市議員李柏毅及黃捷參選，民進黨高喊「八仙過海，一席不能掉」，國民黨高市黨部則力拚４席上壘，不讓民進黨如願。

進入選戰倒數階段，高雄市長陳其邁化身民進黨「高雄隊長」，不惜請假輔選，拉抬黨籍候選人聲勢，今早他在總統候選人賴清德「環島拼字」活動先行登台，舉自己為例，指近年參加高雄市長選舉落選、補選又連任，政治就像雲霄飛車，不過大家看到高雄近年變化，從賽馬場變台積電，停工的輕軌復工，捷運四線齊發，國道7號從停滯到動工，就知道每項重大建設都因為選對的人，走對的路。

他說，若做錯誤的選擇，就會走入過去前總統馬英九的九二共識親中道路，靠中國，農產品高興買就買，不高興就斷掉。從高雄三年來從市政末段班，變全國城市競爭力第一名，高雄人一定要發揮高雄經驗。

陳其邁在場強力推薦立委候選人，他說前鎮漁港50年未修建，是賴瑞隆爭取，但爽到賴瑞隆，他被人家罵三個月，國民黨還照三餐罵。另李昆澤跟他同梯，做事實在，講話老實，但大家不要把李昆澤的努力當作理所當然。至於黃捷最令他吃味，每次掃街，大家都跟黃捷拍照，不跟他拍。不過黃捷是他台大學妹，進步法案從來沒有缺席過。

提到邱議瑩，陳其邁說，這個一定不能講壞話。立法院所有疑難雜症，他都找邱議瑩，平常溫柔婉約，一出動就驚天動地。許智傑是他雄中同學，許智傑是學霸，現在選舉曬到臉那麼黑，已從高雄小金剛變成黑金剛，鳳山那麼多建設都是許智傑爭取，包括LaLaport商場進駐，鐵路地下化本來只到市區，現在已到鳳山。另林岱樺則高雄老字號立委，也是服務第一品牌，「大家要讓高雄八仙過海，一席都不能掉」。

陳其邁笑許智傑選舉搞得那麼黑，已從小金剛變黑金剛。記者王昭月／攝影
陳其邁笑許智傑選舉搞得那麼黑，已從小金剛變黑金剛。記者王昭月／攝影
陳其邁推薦邱議瑩，指這個絕對不能講壞話，平時溫柔婉約，一出場就驚天動地。記者王昭月／攝影
陳其邁推薦邱議瑩，指這個絕對不能講壞話，平時溫柔婉約，一出場就驚天動地。記者王昭月／攝影

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