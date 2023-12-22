寒流來襲澎湖僅11.8度 海象不佳南海之星停航

寒流來襲，澎湖今天出現攝氏11.8度低溫，加上10級陣風吹襲下，讓民眾感受到寒凍，但並未打破2020年底霸王寒流的10.9度紀錄；因海象不佳，南海之星交通船今天也停航。

澎湖氣象站表示，受到寒流來襲影響，澎湖全島幾乎都籠罩在12至14度低溫間，全縣5處觀測站中，今天清晨6時30分吉貝觀測站觀測到11.8度，創下今年澎湖新低溫，加上陣風高達10級，體感溫度只有8度，讓民眾感受到天氣非常寒冷，且有受凍的感覺。

澎湖消防局統計，澎湖自17日起至今天上午8時起，共發生2起OHCA（到院前心肺功能停止）意外。

此外，海域風浪陣風高達10級，澎湖島內的南海之星交通船，因海象不佳已連續3天宣布停航，島內離島間交通斷航。