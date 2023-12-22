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熊本縣議會訪高雄市議會 台積設廠成共同話題
日本熊本縣議會21日拜訪高雄市議會，議長康裕成率員熱情接待，她說，高雄與熊本縣患難見真情，兩地也因台積電設廠有許多共同話題，建立如家人般的情感，期待未來能更深化合作。
繼年初互訪，熊本縣議會熊本台灣交流促進會訪問團再度蒞臨高雄參訪，會長藤川隆夫、前議長溝口幸治、前副議長山口裕、副議長內野幸喜等11人抵達高雄市議會，由高市議長康裕成及國民外交促進會林智鴻、李喬如及鄭孟洳、張博洋等議員迎接。
康裕成說，高雄與熊本多年來在觀光、教育文化、農業及經濟等領域頻繁互動，歷經熊本地震、高雄氣爆等嚴峻考驗，患難見真情。其中台積電設廠，更成為高雄與熊本的共同話題，藤川會長分享參訪台積電高雄廠預定地心得，指包括水資源、環保等議題，將是雙方未來討論重點。
高市議會統計，今年下半年陸續迎接包括東京都八王子市和大田區、山梨縣、橫濱市以及熊本縣議會，議長康裕成誠摯感謝每位日本好友將高雄放在心上，且長期在國際為台灣發聲。
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