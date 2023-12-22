空中鳳城點燈 七彩鳳山車站好美

高雄鳳山建城235周年，鳳山火車站開發大樓融入古城意象，貫穿曹公圳及鳳山歷史風貌，預計明年3月完工後開始招商，交通部鐵道局昨晚點燈，旅客看到鳳山車站綻放的七彩燈光，感動地直呼：「好美」。

鐵道局表示，空中鳳城是10樓加6樓的鋼構建築物，兩棟3樓大跨距開放平台間，以挑高19.7公尺、寬度18公尺的中央大圓拱造型銜接，塑造鳳山古城北門意象，燕尾屋頂端立於台鐵鳳山車站上方，宛如一座「空中鳳城」。預計明年3月完工後招商，是首座結合電影院、百貨、運動中心、青創空間的四合一車站。

「空中鳳城」長190公尺、寬45公尺、高62公尺，成為在地新地標，搭配曹公圳光環境，將與明天登場的「鳳山光之季」相輝映。

交通部長王國材昨晚主持空中鳳城點燈儀式，宣告鳳山火車站開發大樓即將完工，他說，「空中鳳城」融入鳳儀書院、城牆、城門等古城元素，未來會成為市民活動重心，讓人對鳳山的發展充滿期待。鐵道局指空中鳳城點燈後，會分時段設定燈光，並將夜晚光度調低，降低對曹公圳生態衝擊。