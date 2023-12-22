大立商圈人潮外溢 新崛江受惠盼改造

日系零售雙雄MUJI無印良品及DON DON DONKI唐吉訶德12月初進駐高雄大立百貨，消費人潮絡繹不絕，也帶動周邊商圈商機，但地方業者直言，在地商圈老舊、缺特色，逛街人潮雖多，跟大立商圈翻倍成長仍有落差，多次報請市府協助改善，都因經費短缺不了了之；民代籲市府正視，一定要設法讓當地商圈活絡起來。

為重振大立、大統百貨鄰近商圈，市府趁耶誕節在中央公園點亮近25公尺高耶誕樹，並塑造周邊光環境串連人流，本周末再以雙舞台音樂演出加上3大市集登場，刺激人潮消費。

新堀江商圈理事長楊翔茗表示，本月初大立百貨「DON DON DONKI」開幕後，人潮從百貨公司溢流，讓新堀江商圈十分有感，估計營業額增加1至2成，不過人潮增多，跟大立商圈的翻倍成長還是有落差，主要因為商圈沒特色，吸引不了年輕人，業者多次報請市府協助改善，都指經費短缺不了了之，「台北市西門町當年花費上億改造，希望高市府也能正視」。

高市經發局表示，大立百貨周年慶再加上日系零售雙雄進駐已超過12萬人潮，與去年同期相比，翻三倍的人潮流量，帶動中央公園、新堀江商圈，在地餐廳及服裝業績都較往年同期成長。

市議員湯詠瑜說，新崛江與舊大統百貨商圈過去有高雄西門町稱號，是年輕人聚集消費場所，如今房屋街道老舊，產品特色不顯著，希望未來市府能引進年輕品牌進駐，促進商圈活絡。市議員黃紹庭說，名店進駐百貨公司，熱潮能否持久很重要，商圈老舊建築若能更新為大樓，有助商家進駐，人口移入，平衡高雄南北發展。