聽新聞
test
0:00 / 0:00

大立商圈人潮外溢 新崛江受惠盼改造

聯合報／ 記者蔡世偉王勇超／高雄報導
新崛江商圈商家，以販售年輕服飾居多。記者卜敏正／攝影
新崛江商圈商家，以販售年輕服飾居多。記者卜敏正／攝影

日系零售雙雄MUJI無印良品及DON DON DONKI唐吉訶德12月初進駐高雄大立百貨，消費人潮絡繹不絕，也帶動周邊商圈商機，但地方業者直言，在地商圈老舊、缺特色，逛街人潮雖多，跟大立商圈翻倍成長仍有落差，多次報請市府協助改善，都因經費短缺不了了之；民代籲市府正視，一定要設法讓當地商圈活絡起來。

為重振大立、大統百貨鄰近商圈，市府趁耶誕節在中央公園點亮近25公尺高耶誕樹，並塑造周邊光環境串連人流，本周末再以雙舞台音樂演出加上3大市集登場，刺激人潮消費。

新堀江商圈理事長楊翔茗表示，本月初大立百貨「DON DON DONKI」開幕後，人潮從百貨公司溢流，讓新堀江商圈十分有感，估計營業額增加1至2成，不過人潮增多，跟大立商圈的翻倍成長還是有落差，主要因為商圈沒特色，吸引不了年輕人，業者多次報請市府協助改善，都指經費短缺不了了之，「台北市西門町當年花費上億改造，希望高市府也能正視」。

高市經發局表示，大立百貨周年慶再加上日系零售雙雄進駐已超過12萬人潮，與去年同期相比，翻三倍的人潮流量，帶動中央公園、新堀江商圈，在地餐廳及服裝業績都較往年同期成長。

議員湯詠瑜說，新崛江與舊大統百貨商圈過去有高雄西門町稱號，是年輕人聚集消費場所，如今房屋街道老舊，產品特色不顯著，希望未來市府能引進年輕品牌進駐，促進商圈活絡。市議員黃紹庭說，名店進駐百貨公司，熱潮能否持久很重要，商圈老舊建築若能更新為大樓，有助商家進駐，人口移入，平衡高雄南北發展。

西門町 議員

延伸閱讀

交換禮物不苦惱！他挖到「1好物」送禮自用兩相宜 網嗨：不是廢物

大立周年慶人潮外溢周邊商圈 新崛江雖有感仍期待改造

美呆了！高雄最高「星空之樹」在中央公園畫亮夜空

魂と蘿！國產日系類魂RPG《茵蓓塔》參戰G-EIGHT 小酪梨單挑大Boss

相關新聞

澄清湖滯洪公園變建地？ 居民抗議

造價逾1442億元的高捷黃線土建工程剛動土，高雄市政府昨天到國土署報告澄清湖運動休閒園區暨捷運黃線Y3站建設計畫，遭澄清...

大立商圈人潮外溢 新崛江受惠盼改造

日系零售雙雄MUJI無印良品及DON DON DONKI唐吉訶德12月初進駐高雄大立百貨，消費人潮絡繹不絕，也帶動周邊商...

空中鳳城點燈 七彩鳳山車站好美

高雄鳳山建城235周年，鳳山火車站開發大樓融入古城意象，貫穿曹公圳及鳳山歷史風貌，預計明年3月完工後開始招商，交通部鐵道...

高雄楠梓5779戶無預警停電！居民批「該上緊發條」 台電揭原因

高雄市楠梓區今晚8時29分發生大停電，造成5779戶停電，不僅健身房、賣場停電，甚至還有民眾被受困電梯，居民抱怨，高雄常...

高雄大學也遭殃！楠梓5779戶停電 民眾哀號：洗澡剛洗到一半

高雄楠梓區大學街、大學西路、大學東路、大學南路、大學路、加仁路、左楠路、海專路、高雄大學等一帶，今天晚間8時29分突然停...

高雄鳳山車站「空中鳳城」今點燈 旅客直呼：好美

今年是高雄鳳山建城235周年，交通部鐵道局舉辦鳳山火車站6+10層開發大樓「空中鳳城」點燈儀式，溶入古城意象，貫穿曹公圳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。