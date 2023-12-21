快訊

獨／韓國瑜稱「掘地3尺都綠」 蔣萬安周日偕李四川屏東搶票

和「妻管嚴」上司出差偷腥被逮 正宮開一條件讓她別無選擇

藍營助攻！國民黨2大戰將站台 民眾黨李有宜要翻轉新北最綠選區

高雄鳳山車站「空中鳳城」今點燈 旅客直呼：好美

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
鳳山車站今晚發出七彩燈光，讓旅客感動直呼「好美！」圖／台鐵提供
鳳山車站今晚發出七彩燈光，讓旅客感動直呼「好美！」圖／台鐵提供

今年是高雄鳳山建城235周年，交通部鐵道局舉辦鳳山火車站6+10層開發大樓「空中鳳城」點燈儀式，融入古城意象，貫穿曹公圳及鳳山歷史風貌。旅客看到鳳山車站發出七彩燈光，感動直呼：「好美！」鐵道局表示，空中鳳城預計明年3月完工後開始招商，將會是首座結合電影院、百貨、運動中心、青創空間的四合一車站。

交通部長王國材說，2018年高雄鐵路地下化完成後，所有的鐵路都下地；鳳山車站的「空中鳳城」有鳳儀書院、城牆、城門的影子，把鳳山古城的元素放在鳳山車站上，會有包括電影院、餐廳、商場等設施，預計明年3月後會陸續就定位，未來會成為市民的活動重心，讓人對鳳山的發展充滿期待。

王國材表示，空中鳳城從2020年11月1日開工，隔年農曆春節就碰到新冠肺炎疫情三級警戒、營建物料成本上漲、工程技術人員缺乏窘境，他要特別感謝廠商克服萬難持續趕工，及鄉親在施工及間的支持與體諒。

鐵道局說，空中鳳城是10樓+6樓鋼構建築物，兩棟3樓大跨距開放平台之間，以挑高19.7公尺、寬度18公尺的中央大圓拱造型銜接，塑造鳳山古城北門意象，燕尾屋頂端立於台鐵鳳山車站上方，打造空中鳳城意象。

鳳山區公所推出「鳳山光之季」燈會，將在後天登場，鳳山火車站旁曹公圳等光環境已完成，鳳山火車站的「空中鳳城」已裝好1023盞LED燈。交通部長王國材今晚親自主持空中鳳城點燈儀式，點亮「空中鳳城」，與鳳山光之祭輝映，宣告鳳山火車站開發大樓即將完工。

鐵道局表示，空中鳳城點燈後，會分時段設定燈光，將夜晚光度調低，降低對曹公圳生態衝擊。空中鳳城的空間使用規劃，正由台鐵局委託專業廠商進行招商，預計會有電影院、百貨、運動中心、青創空間，最快2026年中營運。

交通部長王國材（中）今晚親自主持空中鳳城點燈儀式。記者王勇超／攝影
交通部長王國材（中）今晚親自主持空中鳳城點燈儀式。記者王勇超／攝影
交通部長王國材（左四）今晚親自主持空中鳳城點燈儀式。記者王勇超／攝影
交通部長王國材（左四）今晚親自主持空中鳳城點燈儀式。記者王勇超／攝影

火車站 鐵路地下化 王國材 台鐵

延伸閱讀

違規記點通盤檢討 王國材：將取消較不影響行車安全項目

快評／王國材縱放檢舉魔人橫行

首屆觀光亮點獎出爐 王國材：明年增雙印駐外辦事處

紅線停車開放檢舉又記點？ 王國材澄清：是這2情形才會

相關新聞

高雄鳳山車站「空中鳳城」今點燈 旅客直呼：好美

今年是高雄鳳山建城235周年，交通部鐵道局舉辦鳳山火車站6+10層開發大樓「空中鳳城」點燈儀式，溶入古城意象，貫穿曹公圳...

李沃耀伉儷回饋家鄉捐百萬醫材 金門醫護：就像醫院的耶誕老人

金門子弟、環遊國際旅行社董事長李沃耀、陳素蘭夫婦在台經營事業有成，回饋家鄉，先前捐贈金門醫院主動脈氣球幫浦系統等，此次再...

屏東觀光郵輪巴士推新路線 輕鬆悠遊「恆春半島後花園」

屏東縣政府推出不必煩惱交通景點接駁又能暢玩新旅遊模式的「觀光郵輪巴士」，繼去年首條爆紅的「台灣好行神山線」、「185沿山...

「慢飛天使」突破身體障礙玩大型夾夾樂 家人超感動

俗稱「慢飛天使」的身心發展遲緩兒童常因能力受限，許多常見的遊樂器材都不能使用，伊甸基金會鳳山早療中心日前為迎接聖誕節，使...

台電完成南科高雄園區歲修 汰換設備還要防蛇鼠白蟻

年底將至，台電高雄區處在上月派出100多人到位於路竹的南部科學園區高雄園區，2天內完成更換四路自動化開關、二路開關、汰換...

連通六龜育幼院的東溪大橋完成塗裝 重綻紅顏

高雄六龜區東溪大橋2004年遭敏督利颱風暴雨沖毀，切斷興龍里與育幼院對外交通，後經中鋼公司捐建成緋紅色鋼拱橋，但經18年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。