高雄鳳山車站「空中鳳城」今點燈 旅客直呼：好美

今年是高雄鳳山建城235周年，交通部鐵道局舉辦鳳山火車站6+10層開發大樓「空中鳳城」點燈儀式，融入古城意象，貫穿曹公圳及鳳山歷史風貌。旅客看到鳳山車站發出七彩燈光，感動直呼：「好美！」鐵道局表示，空中鳳城預計明年3月完工後開始招商，將會是首座結合電影院、百貨、運動中心、青創空間的四合一車站。

交通部長王國材說，2018年高雄鐵路地下化完成後，所有的鐵路都下地；鳳山車站的「空中鳳城」有鳳儀書院、城牆、城門的影子，把鳳山古城的元素放在鳳山車站上，會有包括電影院、餐廳、商場等設施，預計明年3月後會陸續就定位，未來會成為市民的活動重心，讓人對鳳山的發展充滿期待。

王國材表示，空中鳳城從2020年11月1日開工，隔年農曆春節就碰到新冠肺炎疫情三級警戒、營建物料成本上漲、工程技術人員缺乏窘境，他要特別感謝廠商克服萬難持續趕工，及鄉親在施工及間的支持與體諒。

鐵道局說，空中鳳城是10樓+6樓鋼構建築物，兩棟3樓大跨距開放平台之間，以挑高19.7公尺、寬度18公尺的中央大圓拱造型銜接，塑造鳳山古城北門意象，燕尾屋頂端立於台鐵鳳山車站上方，打造空中鳳城意象。

鳳山區公所推出「鳳山光之季」燈會，將在後天登場，鳳山火車站旁曹公圳等光環境已完成，鳳山火車站的「空中鳳城」已裝好1023盞LED燈。交通部長王國材今晚親自主持空中鳳城點燈儀式，點亮「空中鳳城」，與鳳山光之祭輝映，宣告鳳山火車站開發大樓即將完工。