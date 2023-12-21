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李沃耀伉儷回饋家鄉捐百萬醫材 金門醫護：就像醫院的耶誕老人

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
旅台鄉親李沃耀（右二）、陳素蘭（右三）伉儷，兩人再度捐贈多功能脊椎手術器械組及超音波膀胱容量測定儀給金門醫院，院長王世典（左二）頒發感謝狀。記者蔡家蓁／攝影
旅台鄉親李沃耀（右二）、陳素蘭（右三）伉儷，兩人再度捐贈多功能脊椎手術器械組及超音波膀胱容量測定儀給金門醫院，院長王世典（左二）頒發感謝狀。記者蔡家蓁／攝影

金門子弟、環遊國際旅行社董事長李沃耀、陳素蘭夫婦在台經營事業有成，回饋家鄉，先前捐贈金門醫院主動脈氣球幫浦系統等，此次再度捐贈145萬元的多功能脊椎手術器械組及超音波膀胱容量測定儀，幫助金醫提升醫療照護品質，李沃耀表示，很欣喜能為家鄉做一些事，未來醫院有需求，他都願意全力以赴。

捐贈儀式今天下午在金門醫院一樓大廳舉行，由金門醫院長王世典代表接受。

李沃耀夫妻長期投入公益服務，除了持續關懷金門地區弱勢兒童，捐贈金門家扶中心，並行善到台東，挹注台東偏鄉醫療；兩夫妻不忘關懷家鄉醫療需求，於108年捐贈近300萬的主動脈氣球幫浦系統，強化後送的緊急醫療照護量能；110年李沃耀夫妻得知金門離島烏坵鄉生化分析儀故障，得知採購程序冗長，兩人也快速捐贈富士乾式生化儀，協助烏坵也能快速完成生化檢驗，進行疾病診斷及治療。

此次捐贈是李沃耀「同宗叔叔」、金醫副院長李錫鑫牽線，得知醫院亟需多功能脊椎手術器械組，加上公立醫院採購過程繁瑣，他自掏腰包購置相關器材，讓學成返鄉的神經外科醫師許哲翰有更完整的微創頸椎手術的利器；同時也捐贈超音波膀胱容量測定儀2台，用以非侵入式測量膀胱容量和排尿後殘餘尿，有助於病患避免不必要的導尿和不必要的侵入性創傷，提升臨床照護品質。

李沃耀透露，30多年前曾到當時的金門衛生院看牙齒，當時的醫院很破舊，但這幾年進步很多，此外副院長陳義榮、董文雅都是他的同學，副院長陳根雄則是他的學長，在他們的努力下，金門醫院已快速成長，很榮幸能參與一部份，未來只要醫院有需求，他都願意全力以赴。

醫護人員透露，李沃耀夫妻就像金門醫院的「耶誕老人」兩次都即時送來醫院亟需的器材，王世典說，感謝李沃耀夫婦的禮物，嘉惠很多在地鄉親，為金門醫療的進步做出重大的貢獻。

旅台鄉親李沃耀（左）、陳素蘭伉儷，兩人再度捐贈多功能脊椎手術器械組及超音波膀胱容量測定儀給金門醫院，李沃耀說，很開心能為家鄉做些事。記者蔡家蓁／攝影
旅台鄉親李沃耀（左）、陳素蘭伉儷，兩人再度捐贈多功能脊椎手術器械組及超音波膀胱容量測定儀給金門醫院，李沃耀說，很開心能為家鄉做些事。記者蔡家蓁／攝影
旅台鄉親李沃耀、陳素蘭（前右五、右四）伉儷，捐贈多功能脊椎手術器械組及超音波膀胱容量測定儀給金門醫院，院方舉辦盛大捐贈儀式。記者蔡家蓁／攝影
旅台鄉親李沃耀、陳素蘭（前右五、右四）伉儷，捐贈多功能脊椎手術器械組及超音波膀胱容量測定儀給金門醫院，院方舉辦盛大捐贈儀式。記者蔡家蓁／攝影
旅台鄉親李沃耀（右四）、陳素蘭（左三）再度捐贈醫療器材給金門醫院，他們與多位「同學」副院長合影。記者蔡家蓁／攝影
旅台鄉親李沃耀（右四）、陳素蘭（左三）再度捐贈醫療器材給金門醫院，他們與多位「同學」副院長合影。記者蔡家蓁／攝影
旅台鄉親李沃耀（右）、陳素蘭（左）兩人捐贈多功能脊椎手術器械組及超音波膀胱容量測定儀給金門醫院，陳素蘭透露，只要知道是金門醫院欠缺的，他都會跟先生說「付錢就對了」。記者蔡家蓁／攝影
旅台鄉親李沃耀（右）、陳素蘭（左）兩人捐贈多功能脊椎手術器械組及超音波膀胱容量測定儀給金門醫院，陳素蘭透露，只要知道是金門醫院欠缺的，他都會跟先生說「付錢就對了」。記者蔡家蓁／攝影

金門 醫師 醫護人員

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