李沃耀伉儷回饋家鄉捐百萬醫材 金門醫護：就像醫院的耶誕老人

金門子弟、環遊國際旅行社董事長李沃耀、陳素蘭夫婦在台經營事業有成，回饋家鄉，先前捐贈金門醫院主動脈氣球幫浦系統等，此次再度捐贈145萬元的多功能脊椎手術器械組及超音波膀胱容量測定儀，幫助金醫提升醫療照護品質，李沃耀表示，很欣喜能為家鄉做一些事，未來醫院有需求，他都願意全力以赴。

捐贈儀式今天下午在金門醫院一樓大廳舉行，由金門醫院長王世典代表接受。

李沃耀夫妻長期投入公益服務，除了持續關懷金門地區弱勢兒童，捐贈金門家扶中心，並行善到台東，挹注台東偏鄉醫療；兩夫妻不忘關懷家鄉醫療需求，於108年捐贈近300萬的主動脈氣球幫浦系統，強化後送的緊急醫療照護量能；110年李沃耀夫妻得知金門離島烏坵鄉生化分析儀故障，得知採購程序冗長，兩人也快速捐贈富士乾式生化儀，協助烏坵也能快速完成生化檢驗，進行疾病診斷及治療。

此次捐贈是李沃耀「同宗叔叔」、金醫副院長李錫鑫牽線，得知醫院亟需多功能脊椎手術器械組，加上公立醫院採購過程繁瑣，他自掏腰包購置相關器材，讓學成返鄉的神經外科醫師許哲翰有更完整的微創頸椎手術的利器；同時也捐贈超音波膀胱容量測定儀2台，用以非侵入式測量膀胱容量和排尿後殘餘尿，有助於病患避免不必要的導尿和不必要的侵入性創傷，提升臨床照護品質。

李沃耀透露，30多年前曾到當時的金門衛生院看牙齒，當時的醫院很破舊，但這幾年進步很多，此外副院長陳義榮、董文雅都是他的同學，副院長陳根雄則是他的學長，在他們的努力下，金門醫院已快速成長，很榮幸能參與一部份，未來只要醫院有需求，他都願意全力以赴。