屏東觀光郵輪巴士推新路線 輕鬆悠遊「恆春半島後花園」

屏東縣政府推出不必煩惱交通景點接駁又能暢玩新旅遊模式的「觀光郵輪巴士」，繼去年首條爆紅的「台灣好行神山線」、「185沿山大車路」和「斯卡羅」路線，今年底再於屏南推出「最美199縣道─牡丹森之旅」路線，12月23日起每周六發車，可盡情享受東源馨香森林芬多精的薰陶、腳踩水上草原、漫步四重溪溫泉村及洋蔥染DIY。

縣府交通旅遊處說，原民牡丹鄉被譽為「恆春半島後花園」，路線首站來到牡丹鄉的東源遊樂區，最特殊的水上草原，因地底湧泉終年不絕，盤根錯節的水草，形成下面是水、上面是草，想跟忍者一樣行走在水上，特殊體驗讓人一試難忘；接著走入蓊鬱高大的桃花心木森林及植物種類豐富的溼地生態區，林蔭下微風徐徐吹來，享受森林浴的同時，牡丹部落風味餐，讓人食指大動。

交旅處說，下午後循199縣道進入有「美人湯」之稱的車城鄉四重溪溫泉區，大家發揮巧思，製作獨一無二的洋蔥染布，等待染布期間，前往受到日本皇族青睞的溫泉區，環境清幽、景緻秀麗且四季如春，行程中也規畫到溫泉公園泡腳，在日式風情的溫泉公園泡著腳，看著周邊日式建築，彷彿置身異域國度。