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「慢飛天使」突破身體障礙玩大型夾夾樂 家人超感動

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
專業人員讓孩子利用感統器具板型鞦緩緩移動，球池上擺滿了零食，讓孩子們往下抓取，現場充滿歡笑聲及加油聲。記者宋原彰／攝影
專業人員讓孩子利用感統器具板型鞦緩緩移動，球池上擺滿了零食，讓孩子們往下抓取，現場充滿歡笑聲及加油聲。記者宋原彰／攝影

俗稱「慢飛天使」的身心發展遲緩兒童常因能力受限，許多常見的遊樂器材都不能使用，伊甸基金會鳳山早療中心日前為迎接聖誕節，使用輔助器具-板型鞦韆及坐型鞦韆，製作成雪橇造型，讓孩童們玩起「真人版零食夾夾樂」，家長與孩子同心協力夾取零食，感受歡樂的聖誕氣息。

為讓慢飛天使體驗不同的感官探索，鳳山早療中心的多功能教室內，設有鞦韆、球池、七彩牆面、觸覺板等，中心今邀請50位慢飛天使在安全防護下，全程由專業人員讓孩子利用感統器具板型鞦緩緩移動，球池上擺滿了零食，讓孩子們往下抓取，現場充滿歡笑聲及加油聲。

職能治療師李佳茵表示，前庭覺不良的孩子，肢體、身體活動會受到限制，可能會走路不穩，板型鞦韆提供慢飛天使前庭覺刺激的練習，當孩子對「新玩具」新奇的表情，老師們也興奮的立刻運用圖卡和手勢，提升幼童視覺搜尋、口語表達能力，過程中邀請家長加入活動，形成親子共學的優質互動。

參與夾夾樂的慢飛天使小妤，2歲左右爸爸發現她的口語表達很少，常用動作來與大人溝通，醫院評估發現她在粗大動作、語言及認知方面有發展遲緩狀況，家人因此讓她進入鳳山早療中心配合復健，過程中她流了不少淚水，但仍然認真練習，雖然上下樓梯還不是很穩，動作較慢，但口語進步明顯，可以和人聊天對話了，讓家人相當欣慰。

專業人員讓孩子利用感統器具板型鞦緩緩移動，球池上擺滿了零食，讓孩子們往下抓取，現場充滿歡笑聲及加油聲。記者宋原彰／攝影
專業人員讓孩子利用感統器具板型鞦緩緩移動，球池上擺滿了零食，讓孩子們往下抓取，現場充滿歡笑聲及加油聲。記者宋原彰／攝影

家人 復健 聖誕節 治療師 親子

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