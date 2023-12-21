台電完成南科高雄園區歲修 汰換設備還要防蛇鼠白蟻

年底將至，台電高雄區處在上月派出100多人到位於路竹的南部科學園區高雄園區，2天內完成更換四路自動化開關、二路開關、汰換變壓器、配電場基礎台重製等作業，透過實地設備點檢、汰換，減少弱點、強化設備，確保供電穩定，讓廠商明年1整年可以安心拚經濟。

台電表示，台電高雄區處轄下有1個科學園區、2個科技產業園區，分別是位在路竹的南部科學園區高雄園區，及位置較屬市區的前鎮科技產業園區、楠梓科技產業園區。上個月是南部科學園區高雄園區歲修時間；楠梓科技產業園區、前鎮科技產業園區歲修時間則分別預計在2024年年初的1月、3月進行。

台電高雄區處處長張以諾說，歲修除了需要台電高雄區處、高屏供電區營運處的努力，用戶也是非常重要的角色，台電主要負責配電線路外線的設備，用戶內線設備則由廠商及機電顧問公司共同進行維修點檢，才能攜手降低停電及電壓驟降事故，確保供電運轉穩定。

台電高雄區處線路課長劉鴻男說，這次年度歲修總計有34條饋線、206處配電場室需要維護，「並非想像中容易！」除了老舊設備的汰換，針對既有電纜接頭，也會逐一使用矽膏擦拭，強化絕緣密封效果。

劉鴻男表示，台電同仁也會巡視現場有無白蟻，進行噴藥、除草，及各式防蛇鼠處理等工作。歷史較悠久的楠梓科技產業園區在歲修時，因配電室在廠商大樓頂樓，機具無法載送設備，還必須透過人力搬運重量分別約30、20公斤的比壓器、比流器上樓。每次更換約需4人，2人在狹窄的開關箱內組裝，2人在開關箱體外協助人工搬運傳遞與強化照明，非常辛苦。