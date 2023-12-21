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連通六龜育幼院的東溪大橋完成塗裝 重綻紅顏
高雄六龜區東溪大橋2004年遭敏督利颱風暴雨沖毀，切斷興龍里與育幼院對外交通，後經中鋼公司捐建成緋紅色鋼拱橋，但經18年歲月已斑駁褪色，高雄市政府工務局今年11月進行橋體塗裝復色作業，東溪大橋重新展現紅顏，重現活力，當地里長直呼像新的一樣，非常美麗。
東溪大橋位在六龜區省道台27線上，全長131公尺，因橋梁外觀剝離褪色，失去丰采，高市工務局表示，東溪大橋經中鋼捐建歷時18年，為維護橋梁通行安全，重新檢修並進行橋體塗裝，如今已重新完成妝點。
道路養護工程處表示，橋體塗裝前先進行拱橋內部檢測及垂吊鋼纜索力檢測，確保安全無虞，並先以高壓水刀清洗全部橋體，也針對鏽蝕較嚴重處以手工加強除鏽，並螺栓及連接板等易腐蝕處，用五道塗漆工法強化抗蝕耐候性，由於大部分為高空作業，施工時加強執行人員的工安防護，亦加強高空工作車、橋檢車等安全檢查，才得順利完成塗裝作業。
「重新妝點後的東溪大橋，在陽光下再次閃耀光」，興龍里長張榮華說，整座橋梁重新塗裝後變得像新的一樣，非常美。道工處指出，緋紅的東溪大橋橫跨荖濃溪、是在地農產品及觀光運輸要道，道工處會持續改善偏遠地區及景點聯絡道路與橋梁，提升整體道路服務品質。
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