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橫跨嘻哈藝文 屏東嘻哈嘉年華Southiest Party屏菸登場

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東最大嘻哈嘉年華結合街舞、音樂表演。圖／屏東縣府文化處提供
屏東最大嘻哈嘉年華結合街舞、音樂表演。圖／屏東縣府文化處提供

一年一度的「Southiest party 騷底派對」12月30日在屏菸1936文化基地舉行，結合街舞賽事、音樂派對、舞蹈課程、DJ與塗鴉講座，更將嘻哈文化融入藝文展覽，帶領民眾穿越時空了解嘻哈50年的歷史演進。活動邀請屏東饒舌歌手潮州土狗、「大嘻哈時代」選手潤少、阿法及五木、Live band樂團檸檬喬治等齊聚開唱，歡迎民眾一起度過最「潮」的跨年周末。

屏東縣政府文化處表示，邁入第五屆「Southiest party 騷底派對」，為在地嘻哈愛好者提供更多藝術創作與交流場域，也鼓勵民眾接觸不同文化領域，將屏菸打造為多元共融空間，當天從中午12時至晚上9時，免費參加。

隨著嘻哈文化越來越受歡迎，今年Southiest party活動擴大舉行，採三線分軌形式，同時進行1對1全舞風賽事、展覽及講座、塗鴉三大專區，強化活動豐富性與交流學習。

其中1對1全舞風賽事 (1 on 1 Freestyle Battle)為Cypher積分制，冠軍可贏得8000元獎金及特製獎牌一面；第二項講座活動包含DJ 工作坊、街頭塗鴉課程及Hustle雙人舞教學，由各領域專家分享經驗與教學，讓初學者更深入體驗樂趣；第三項藝文展覽分為「嘻哈歷史走廊」、「夜光文字派對廳」兩個空間，除了介紹嘻哈文化一路走來的故事，也讓民眾發揮創意饒舌填詞，還可以與光影牆拍照打卡紀念。

文化處表示，此次活動不僅有各種嘻哈元素賽事、課程和精彩演出，當天結合屏菸1936文化基地「金葉市集」，提供活動報名早鳥限定150元的市集兌換券，讓參與者吃喝玩樂一站滿足。2023年Southiest Party部分講座及賽事名額有限，請至活動專頁https://pse.is/5gppy6報名。

屏東最大嘻哈嘉年華結合街舞、音樂表演。圖／屏東縣府文化處提供
屏東最大嘻哈嘉年華結合街舞、音樂表演。圖／屏東縣府文化處提供
第五屆「Southiest party 騷底派對」12月30日屏菸1936文化基地登場。圖／屏東縣府文化處提供
第五屆「Southiest party 騷底派對」12月30日屏菸1936文化基地登場。圖／屏東縣府文化處提供

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