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高雄元旦升旗 限量發放5000張特製版一卡通

中央社／ 高雄21日電

高雄市議會今天表示，將與市府攜手舉行明年元旦升旗典禮，並限量發放5000張特製版一卡通，號碼牌預計元旦上午6時起發放，發完為止，於元旦祈福儀式後憑號碼牌兌換限量一卡通。

高雄市議會舉行元旦升旗典禮邁入第12年，議長康裕成、副議長曾俊傑邀市民齊聚文化中心圓形廣場，迎接嶄新的民國113年。康裕成說，今年揮別疫情衝擊，萬物重現生機，明年將更蓬勃發展。

高雄市議會今天新聞稿指出，113年元旦升旗典禮將於文化中心圓形廣場舉行，由高雄女中樂儀隊揭開典禮序幕，海軍陸戰隊樂儀隊也帶來精湛展演，此外，中華藝術學校、十鼓擊樂團也首次參與演出，要帶給市民充滿活力的元旦。

元旦升旗活動將限量發放5000張特製版一卡通，藝術家馬里斯Malis繪製甲辰龍年設計圖樣搭配「萬物蓬勃，共進發展」主題，充滿童趣味也展現城市多元融合意象。

高雄市議會表示，一卡通號碼牌預計明年1月1日上午6時起發放，發完為止，並於元旦祈福儀式後，上午8時15分起至10時憑號碼牌兌換限量5000張一卡通。

元旦升旗 一卡通 高雄市

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