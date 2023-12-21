金門馬拉松明年1/6、1/7登場 金門大橋將封橋3.5小時

2024第17屆金門馬拉松賽明年1月6日、1月7日登場，此次參賽的選手共有1萬128人，當中7日的賽程，半馬與全馬選手將跑上金門大橋，為利比賽進行，金門縣府表示，1月7日當天上午7時至10時30分金門大橋將暫時封橋3.5小時，屆時所有車輛禁止進入。

中華民國路跑協會金門分會指出，1月6日上午7時30分辦理健康休閒組，包含4公里健走組及4公里健跑組及10公里競賽組活動；1月7日競賽組，將於7時鳴槍包含21.0975公里半程馬拉松、42.195公里馬拉松、42.195公里馬拉松＋初馬獎競賽。競賽地點分別從金城田徑場、省政府前廣場出發。

本屆全程馬拉松組計有867人報名、半程馬拉松組有1954人報名、路跑10公里有2087人報名；休閒組有5220人報名，各組報名人數合計為10128人。

金門副縣長李文良日前表示，針對金門跨海大橋賽道加強相關環節的籌備，並請路跑協會金門分會加強宣導選手賽道路段及方向及裁判的行前演練，提升跑友們在賽道上的安全性。其次，因日前於台灣本島相關路跑及各大體育賽事，有發生選手受傷需緊急救護之情事，提醒活動相關醫護組同仁，要特別小心謹慎，對於救援路線及人力要特別注意，以確保跑友的生命安全。