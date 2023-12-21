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高市明年元旦升旗 將發5000份特製版一卡通
高雄市議會攜手高雄市政府於明年元旦將於高雄市立文化中心舉行升旗典禮，現場將發放5000張特製版「一卡通」，清晨6點起發放號碼牌至發完為止。
高雄議長康裕成表示，疫情解封後萬物重現生機，明年預計將更蓬勃發展，邀請市民齊聚高雄市立文化中心圓形廣場參加元旦升旗，迎接嶄新的一年。
議會表示，高雄市元旦升旗典禮清晨6點50分由高雄女中樂儀隊表演揭開序幕，接著由中華藝校、十鼓擊樂團、海軍陸戰隊樂儀隊依序演出，中華藝校、十鼓擊樂團是首次參演，7點50分舉行升旗典禮。
升旗典禮當天將限量發放5000張特製版「一卡通」，由藝術家馬里斯Malis繪製甲辰龍年設計圖樣搭配「萬物蓬勃，共進發展」主題，充滿童趣，也展現城市多元融合意象。
高市議會表示，元旦清晨6點將發放號碼牌，發完為止。民眾可於祈福儀式後，約8點15分起至10點憑號碼牌兌換一卡通。元旦當天亦將實施交通管制，請民眾多利用大眾捷運。
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