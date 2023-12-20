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打造「有機」國家公園不是夢 墾丁推友善農法近百小農響應

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
墾管處4年多前推動友善農業計畫已協助78位小農取得認證，前年推動專屬友善農業標章，墾管處長陳乾隆今天頒獎給5位農友，並宣布明年起由滿州鄉及恆春鎮擴及車城鄉。圖／墾管處提供
墾管處4年多前推動友善農業計畫已協助78位小農取得認證，前年推動專屬友善農業標章，墾管處長陳乾隆今天頒獎給5位農友，並宣布明年起由滿州鄉及恆春鎮擴及車城鄉。圖／墾管處提供

以環境和生態保育為主旨的墾丁國家公園，為使園區及周邊農地，能貼近生物多樣性保育的精神，4年多前委託瓊麻園城鄉文教發展協會執行友善農業推動計畫，已協助78位小農取得生產溯源、有機轉型及有機認證，前年推動的墾丁國家公園專屬友善農業標章，墾管處長陳乾隆今天頒獎給5位農友，並宣布明年起由滿州鄉及恆春鎮擴及車城鄉。

陳乾隆說，友善農業推動計畫友善環境耕作，是運用水土保育與生態平衡管理的方式，促使農業發展能與自然和諧共生，透過投注友善耕作知能與環境生態專業師資，攜手在地小農，推動翻轉慣行農法耕作，期使環境生態和產業能共生共榮，朝向永續利用發展，建立與自然和諧共生的里山生活圈。

他說，目前長期穩定參與本計畫的在地農友約70位，計畫推展迄今已協助78位小農取得生產溯源、有機轉型及有機認證，今年輔導5個農場參與農場場域轉型，並培養4位青農進入在地學校宣講，成為食農教育講師；順應友善農作新潮流，養人養地也養出更健康的生態鏈。

他說，計畫的核心精神，不僅鼓勵在地小農種出對人體健康的食物，更重要的是透過友善土地施作，落實農業生物多樣性保育，創造出人、土、物三方共存共好的地方經濟發展模式；越來越多夥伴加入，除了作為生產者的小農外，也引起在地餐廳業者共鳴，購買作為餐點食材，實際表達支持，可見在地民眾對於農業生產，不再是追求自我身體的健康概念，更蘊含對於農業生物多樣性保育及土地永續的認同。

墾管處前年建置「墾丁國家公園友善農業標章授權使用處理原則」，凡是土地位於園內與周邊的耕作農民，具「有機認證」、「友善認證」、「IFOAM泛有機農法證明」一項認證，並曾參與友善農業推動計畫課程30小時以上取得證明、長期記錄農地的生物物種多樣性，且願意簽署「推動友善環境農業承諾書」者，即可申請標章，等同建康生態環境的代言，去年有7位農友獲得，今年又有5人通過。

在通路上，除長期為小農串聯恆春農會、滿州農會、Line網路及fb網頁電子平台等多元通路方式，去年更進一步與恆春鎮公所合作，打造長期營運的墾丁國家公園友善農業小農市集，營運近1年，每逢周六市集營運時間，即有許多在地民眾及店家到此支持購買友善農產，小農也把握這個機會與顧客互動傳遞友善農業理念，傳達生態保育精神，市集已成為一處友善土地、與自然和諧共生理念的交流平台。

墾管處4年多前推動友善農業計畫已協助78位小農取得認證，前年推動專屬友善農業標章，墾管處長陳乾隆今天頒獎給5位農友，並宣布明年起由滿州鄉及恆春鎮擴及車城鄉。圖／墾管處提供
墾管處4年多前推動友善農業計畫已協助78位小農取得認證，前年推動專屬友善農業標章，墾管處長陳乾隆今天頒獎給5位農友，並宣布明年起由滿州鄉及恆春鎮擴及車城鄉。圖／墾管處提供
墾管處4年多前推動友善農業計畫已協助78位小農取得認證，前年推動專屬友善農業標章，墾管處長陳乾隆今天頒獎給5位農友，並宣布明年起由滿州鄉及恆春鎮擴及車城鄉。圖／墾管處提供
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墾管處4年多前推動友善農業計畫已協助78位小農取得認證，前年推動專屬友善農業標章，墾管處長陳乾隆今天頒獎給5位農友，並宣布明年起由滿州鄉及恆春鎮擴及車城鄉。圖／墾管處提供
墾管處4年多前推動友善農業計畫已協助78位小農取得認證，前年推動專屬友善農業標章，墾管處長陳乾隆今天頒獎給5位農友，並宣布明年起由滿州鄉及恆春鎮擴及車城鄉。圖／墾管處提供

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