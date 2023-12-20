高雄舉辦智慧城市年會 陳其邁：輸出經驗推動數位智慧淨零轉型

高雄市長陳其邁今天出席高雄市智慧城市推動委員會2023年會。陳其邁說，高雄把數位淨零、智慧轉型的經驗輸出到其他城市，帶著廠商去與其他城市交流，「地方政府可以做得更多，我們也願意來做！」不僅是對於環境永續的承諾，更是提升城市轉型的重要助力。

陳其邁說，他第一天當市長就去中鋼，看他們的煙囪、集塵等等相關的一些設備，「因為高雄空汙很嚴重，中鋼大概知道我是去找他麻煩的！」那時企業、產業都還在觀望，但很快包括歐盟CBAM通過之後，大家就知道問題的嚴重性。

陳其邁說，做淨零本來是一種道德的動機，「就我們只有一個地球之類的」，但現在已經從道德動機轉化成市場的驅動，影響到高雄整體的產業，變成一個生存之戰。假如鋼料到歐盟被課予相當高的碳關稅，在市場的競爭就會下跌，高雄以石化、鋼鐵為主，意味著碳關稅的課徵，或美國的CCA的施行，「高雄的產業都會倒光光」，所以成立產業大聯盟、淨零大聯盟，以大帶小來做，中鋼、中油就帶著下游一起來做。

陳其邁表示，高雄市政府最近在跟東南亞規模接近的城市交流，以往交流幾乎就是觀光、文化、教育、姊妹校，現在就用數位跟淨零的解決方案作為交流項目，把高雄驗證的解決方案，透過可行的商業模式輸出；他也告訴很多東南亞城市的市長，全世界CP值最高的選票，就是智慧城市的治理方案。

陳其邁表示，藉由一些碳權的計畫來進行彼此的交流，像藍碳、碳匯，「我們跟藍碳友邦的國家那麼多，怎麼會是只有中油在做生態池的藍碳計畫呢？」既然生態池會做，還有很多的腹地其實可以做，所以假如把眼光放遠，藉由與其他國家跟聯合國的計畫合作，「我們也可以取得國際的資金、融資，一起來推動淨零轉型！」