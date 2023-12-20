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VTuber厄倫蒂兒化身「屏東聖誕節」虛擬大使 過佳節到元旦

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
5G直播帶領觀眾體驗屏東聖誕節。圖／屏東縣府提供
5G直播帶領觀眾體驗屏東聖誕節。圖／屏東縣府提供

「屏東聖誕節」將百年歷史屏東公園，打造成最具浪漫氛圍的耶誕饗宴，今年首度邀請VTuber厄倫蒂兒擔當「虛擬大使」，以直播、形象影片與四格漫畫介紹繽紛場景，直播累積觀看數已破萬，現場陳列角色等身立牌供拍照。屏東縣政府提醒，耶誕節進入倒數，點燈至2024年1月1日，喜愛耶誕節與厄倫蒂兒的朋友千萬不能錯過。

縣府傳播暨國際事務處表示，「2023屏東聖誕節」結合虛擬實況主，翻轉以往的傳統宣傳模式，與VTuber工作室「春魚創意」合作，邀請極深空計畫旗下的VTuber厄倫蒂兒擔任虛擬大使，5G實況直播當天同時觀看人數高達1576人，累計觀看次數已達1.5萬，吸引日本粉絲留言支持，成功突破以往的行銷方式，開創性合作讓更多人看到屏東聖誕節。後續將推出厄倫蒂兒長達2分鐘的宣傳影片，及有趣的四格連載漫畫，敬請密切關注官方消息。

傳播處表示，今年以「粉紅世界」為主題，規畫12座繽紛璀璨燈飾，結合燈光投影，裝飾公園充滿粉紅泡泡，打造最具浪漫氛圍的耶誕饗宴，周末限定飄雪秀，營造夢幻雪景，期間累計超過55萬人造訪，儼然成為南國最大盛事。

此外，大家引頸期盼的耶誕市集村，12月22日至12月24日在屏東公園田徑場前廣場舉辦，近70個特色攤位，販售各式風格餐飲、異國元素及文創商品，還邀請到「2022屏東十大伴手禮」獲選商家，也有街頭表演，夜晚營造溫馨且幸福的耶誕氛圍，讓民眾不用出國也能感受最暖心的耶誕節。

「2023屏東聖誕節」點燈後一路熱鬧至2024年1月1日，12月31日跨年夜當天更延長點燈時間至00:30，溫馨陪伴大家迎接新的一年到來。

2023屏東聖誕節虛擬大使。圖／屏東縣政府提供
2023屏東聖誕節虛擬大使。圖／屏東縣政府提供
厄倫蒂兒介紹屏東聖誕節活動。圖／屏東縣政府提供
厄倫蒂兒介紹屏東聖誕節活動。圖／屏東縣政府提供
厄倫蒂兒介紹屏東聖誕節活動。圖／屏東縣政府提供
厄倫蒂兒介紹屏東聖誕節活動。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府 聖誕節 直播 耶誕節

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