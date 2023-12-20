快訊

百萬卡友注意！好市多「1福利」驚喜開跑 會員讚：過年加菜金來了

用停戰換航道？紅海航運危機 台灣三大海運改道好望角

行人地獄再現！貨車轉彎疑A柱擋視線 新北永和婦斑馬線上被撞飛命危

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高市率先全國 綠色債券20億、優先償還高捷紅橘線借款

中央社／ 高雄20日電
高雄市政府申請獲得證券櫃檯買賣中心許可發行政府綠色債券，創下全國政府單位發行綠色債券首例。獲准發行總額20億元資格將用於原本高捷紅橘線計畫既有借款償還。高捷示意圖，記者吳慧芬／攝影
高雄市政府申請獲得證券櫃檯買賣中心許可發行政府綠色債券，創下全國政府單位發行綠色債券首例。獲准發行總額20億元資格將用於原本高捷紅橘線計畫既有借款償還。高捷示意圖，記者吳慧芬／攝影

高雄市政府申請獲得證券櫃檯買賣中心許可發行政府綠色債券，創下全國政府單位發行綠色債券首例。獲准發行總額20億元資格將用於原本高捷紅橘線計畫既有借款償還。

高市府在市長陳其邁帶領下落實環境永續及淨零建設，財政局、捷運局配合財政部、金融監督管理委員會及證券櫃檯買賣中心政策下，申請獲得該中心許可發行政府綠色債券，創下全國政府單位發行綠色債券首例。

市府在通過淨零自治條例及中央在高雄設立碳權交易所後，更設立淨零學院推動淨零教育，這次取得發行政府綠債，進一步落實環境永續建設目標。

財政局長陳勇勝表示，把握國內、外低利率環境，運用低利率公債發行取代既有銀行較高利率借款，大幅降低每年利息負擔。以112年度為例，節省利息支出達新台幣7.22億元，這次透過政府綠債，將可節省更多利息支出，以利財政更健全。

陳勇勝說，這次獲准發行總額20億元資格，將原本捷運紅橘線計畫既有借款，利用綠色債券利率固定、較低特性，在不增加債務前提下，以較低成本資金取代既有高利率銀行借款。讓資源不僅落實低碳建設，又可減輕利息負擔，轉為加速推動環境永續之用，更是地方政府重要節流手段。

依財政局今天新聞稿，陳其邁上任以來財政逐步強健，民國111、110年連續2年達成「0舉借」，到111年底為止減債106億元，突破「減債百億」目標。

未來配合市府「淨零城市發展自治條例」，以健全財政及環境永續為目標，落實各項淨零政策，同時透過開源節流措施並積極辦理促參招商，增加自有財源，以強化社會福利及公共建設，朝2050淨零方向邁進。

陳其邁 捷運 高捷 債務 碳排放

延伸閱讀

高捷黃線軌道動工預計2028年完工 造福6區116萬人

高捷黃線軌道動工預計2028年完工 造福6區116萬人

高雄輕軌路網將成圓 「搭一圈」看遍全市美景只要90分鐘

高雄輕軌路網將成圓 「搭一圈」看遍全市美景只要90分鐘

相關新聞

高市率先全國 綠色債券20億、優先償還高捷紅橘線借款

高雄市政府申請獲得證券櫃檯買賣中心許可發行政府綠色債券，創下全國政府單位發行綠色債券首例。獲准發行總額20億元資格將用於...

VTuber厄倫蒂兒化身「屏東聖誕節」虛擬大使 過佳節到元旦

「屏東聖誕節」將百年歷史屏東公園，打造成最具浪漫氛圍的耶誕饗宴，今年首度邀請VTuber厄倫蒂兒擔當「虛擬大使」，以直播...

高雄舉辦智慧城市年會 陳其邁：輸出經驗推動數位智慧淨零轉型

高雄市長陳其邁今天出席高雄市智慧城市推動委員會2023年會。陳其邁說，高雄把數位淨零、智慧轉型的經驗輸出到其他城市，帶著...

屏縣加速公墓土地活化 盤點208處公墓、篩選30處優勢土地

隨著時代變遷與民俗文化改變，以往土葬逐漸朝向火化晉塔及環保葬趨勢，傳統公墓大多缺乏整體規畫，導致公墓雜亂荒廢、雜草叢生，...

天冷高雄蚊子沒在怕！ 一周爆增183例本土登革熱病例

強烈冷氣團來襲，高雄本土登革熱疫情卻依舊未降溫，尤其是鳳山區、三民區疫情相對嚴重，鳳山區近一周即出現59起病例，由於歲末...

高捷黃線動工 市區將成格狀網路

高雄捷運黃線土建及軌道工程昨辦聯合動土典禮，高雄市長陳其邁、議長康裕成及藍、綠兩黨多民代、90名里長都到場觀禮，高市捷運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。