高市率先全國 綠色債券20億、優先償還高捷紅橘線借款

高雄市政府申請獲得證券櫃檯買賣中心許可發行政府綠色債券，創下全國政府單位發行綠色債券首例。獲准發行總額20億元資格將用於原本高捷紅橘線計畫既有借款償還。

高市府在市長陳其邁帶領下落實環境永續及淨零建設，財政局、捷運局配合財政部、金融監督管理委員會及證券櫃檯買賣中心政策下，申請獲得該中心許可發行政府綠色債券，創下全國政府單位發行綠色債券首例。

市府在通過淨零自治條例及中央在高雄設立碳權交易所後，更設立淨零學院推動淨零教育，這次取得發行政府綠債，進一步落實環境永續建設目標。

財政局長陳勇勝表示，把握國內、外低利率環境，運用低利率公債發行取代既有銀行較高利率借款，大幅降低每年利息負擔。以112年度為例，節省利息支出達新台幣7.22億元，這次透過政府綠債，將可節省更多利息支出，以利財政更健全。

陳勇勝說，這次獲准發行總額20億元資格，將原本捷運紅橘線計畫既有借款，利用綠色債券利率固定、較低特性，在不增加債務前提下，以較低成本資金取代既有高利率銀行借款。讓資源不僅落實低碳建設，又可減輕利息負擔，轉為加速推動環境永續之用，更是地方政府重要節流手段。

依財政局今天新聞稿，陳其邁上任以來財政逐步強健，民國111、110年連續2年達成「0舉借」，到111年底為止減債106億元，突破「減債百億」目標。

未來配合市府「淨零城市發展自治條例」，以健全財政及環境永續為目標，落實各項淨零政策，同時透過開源節流措施並積極辦理促參招商，增加自有財源，以強化社會福利及公共建設，朝2050淨零方向邁進。