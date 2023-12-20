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東港轉運站 27日起試營運

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導

屏東東港轉運站本月27日下午試營運，明年1月啟用，屏東客運提醒站點部分微調，包括「上東港」站遷移至中山路立體停車場旁，「屏客東港站」更名為「輔英醫院」站。縣府表示，東港轉運站未來會串連南延的高捷，建構無縫接軌公路運輸路網服務。

東港鎮是屏東沿海北端、緊鄰高雄市，除「黑鮪魚故鄉」朝聖熱，大鵬灣國家風景區和往返小琉球帶動的觀光人潮，公路大眾運輸服務早不敷需求；縣府向公路局爭取經費，在東港新行政中心旁興建東港轉運站，有11席月台，成為大東港地區和南屏東公路運輸樞紐。

屏東客運說，27日下午1時起試營運，現有9117、9117A、9127及9127D等4條營運路線均進站接駁，原「東港火車站」由「東港轉運站」取代；欲搭乘高墾線公車路線旅客請移至東港轉運站候車，原「火車站站」站牌回收後停止接駁。

「上東港」站遷移至中山路立體停車場旁，改為單邊設站，返程請至「輔英醫院」站及「頂新里」站；另「屏客東港站」為符合地緣性更名為「輔英醫院」站。

縣府交通遊處長黃國維說，東港轉運站試營運後於明年1月啟用，成為屏東中西部重要的交通節點；縣府下階段規畫興建墾丁轉運站並升級恆春轉運站。

東港 屏東 火車站

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