高捷黃線動工 市區將成格狀網路

高雄捷運黃線土建及軌道工程昨辦聯合動土典禮，高雄市長陳其邁、議長康裕成及藍、綠兩黨多民代、90名里長都到場觀禮，高市捷運工程局說，捷運黃線可連結捷運紅橘線、輕軌、台鐵等4條運輸系統，在市區形成格狀網路，預計2028年底完工通車。

陳其邁表示，捷運黃線總經費高達1442億元，串連高雄最核心的亞灣區、苓雅區、鳳山區、三民區，服務人口多，高捷核心骨幹紅線、橘線是十字交叉路網，黃線屬環狀線，帶動周遭就業人口。

捷運局長吳義隆表示，高捷黃線總長約22.91公里，設置23座車站，可與捷運紅線、橘線、環狀輕軌及台鐵，各增加2處軌道轉乘站點，合計軌道運輸轉乘站點達19處，高雄未來將是全國第1個在都會區，同時擁有空港、海港、高鐵、捷運與輕軌的城市。

吳義隆說，黃線計畫總經費1442.37億元，為降低市府財政影響，綜合規畫階段已積極針對周邊可開發利用土地，研擬聯合開發可行性，O10衛武營站聯合開發案，就是首個配合黃線公告的開發計畫。

捷運局說明，黃線路線行經市內主要核心地區，造福116萬居民，完工後將經過正修、高科大、高醫大等3所大學，及高雄高工、高雄商職、復華、鳳山、福誠、前鎮、立志高中等7所高中職，每天服務學生約5.5萬旅次，對整體軌道路網的營運綜效及交通安全都將有顯著提升。