車誤闖輕軌 陳其邁：滾動改善標示

高雄捷運輕軌預定明年元旦成圓通車，前晚1輛轎車在三民區大順路、莊敬路口左轉後，闖入尚未營運的軌道工程區，引發網路熱議，認為路標指引不清楚；民代直言，大順路因輕軌變複雜「大家都霧煞煞」；市長陳其邁說，各種交通狀況模擬、路型及標示改善持續滾動檢討。

陳其邁說，大順路輕軌施工期間，很多車輛都已改走大昌路、民族路等其他替代道路，但用路人也牽涉到用路習慣問題，將要求持續把交通動線標示做好，讓用路人除維持輕軌使用，也能讓交通維持順暢。

三民區大順二路與莊敬路口輕軌工程施工中，封閉大順二路南向北道路，前晚9時許，王男駕駛轎車疑見前方道路管制，左轉後直接駛入軌道工程區約20公尺，造成草皮與灑水器毀損，發現誤闖後才倒車離去，被網友拍照上傳社群、引起熱議，並指「可能是路標不清楚造成」。

灣聖里長陳金櫃表示，交通局在大順路沿線輕軌設置路標，但大順路、莊敬路口一帶夜間燈光不夠亮，應該加強照明，才能讓用路人看清楚路況，減少誤闖軌道狀況。

「該路段真的霧煞煞！」灣成里長黃文良也說，大順路因輕軌施工變得很複雜，「別說居民看不懂，我有時也不知道路怎麼走！」外地人到灣成里，都不知道怎麼繞進來，可體諒施工階段，但應加設路標指引提醒用路人，而且路標要做大一點。

市議員黃香菽說，大順路車流量原本就高，市府要在大順路蓋輕軌，對於周邊的交通、整體環境影響，應該事先預估會發生哪些錯誤、狀況，先準備好配套措施，而不是遇到問題後，再來解決。

高市捷運工程局表示，會加強標誌設置及宣導，希望用路人能按照號誌行駛，也會通盤檢討周遭路段通行問題；警方表示，因該段輕軌工程尚未完工、不屬軌道或道路，車主涉及毀損部分由雙方洽談賠償事宜，暫未依法開罰。