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強烈冷氣團來襲 高市籲養殖漁業做好防寒：低溫時暫停投餌

中央社／ 高雄19日電

明天起到周六有一波強烈大陸冷氣團南下，部分平地將出現8℃C左右最低氣溫。高雄市海洋局今天籲請養殖業者加強寒害防範措施，有發生災情儘速向魚塭所在地區公所通報。

中央氣象署指出，另一股強度比前波稍強的「強烈大陸冷氣團」南下，預估影響時間從周三到周六（20～23ㄖ日），周四（21日）晚、周五（22日）清晨氣溫將降至最低，部分平地將出現8℃C左右最低氣溫，提醒農漁民隨時注意氣象預報防患未然。

海洋局籲請養殖業者加強寒害防範措施，包括於魚塭北側搭蓋防風棚、加深水深，加強越冬溝保溫、防寒及加溫等設備。低溫期間儘量避免擾動水體或驚動魚塭內魚群，應暫停投餌及不要無謂開關水車。

在氣溫回升、暖和時視情況再酌投飼料。低溫侵襲或留滯時，注意水溫降低速度，水溫低於15℃時應採緊急措施，如加溫以提高水溫，減輕養殖物受寒死亡。必要時規劃儘早採捕減少寒害損失。低溫與寒流過後，浮於水面魚體應馬上撿除防止水質惡化。

海洋局表示，今年雖為聖嬰現象氣溫偏暖、雨量偏多，有「暖冬」態勢，不過仍提醒養殖業者確實做好防寒措施，並積極參與養殖漁業天然災害保險，倘有發生災情可儘速向魚塭所在地區公所通報。

冷氣團 低溫 寒害

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