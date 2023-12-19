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朱立倫金門造勢巧遇陳滄江 他竟回「我是來買螃蟹」

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
國民黨黨主席朱立倫今天快閃金門為黨籍立委陳玉珍助選，在固本座談時選民送「好采頭」。記者蔡家蓁／攝影
國民黨黨主席朱立倫今天快閃金門為黨籍立委陳玉珍助選，在固本座談時選民送「好采頭」。記者蔡家蓁／攝影

國民黨黨主席朱立倫今天一早專程抵金掃街拜票，同時為尋求「3連霸」的黨籍立委陳玉珍拉抬聲勢，兩人合體掃街拜票，所到之處，民眾都高喊「凍蒜」；朱立倫也力讚，陳玉珍是「金門的寶」、國民黨的女戰神，呼籲金門鄉親繼續支持，讓她可以高票連任；民眾黨金門立委候選人尚文凱今天則在官澳、青嶼等村落掃街拜票；無黨籍候選人洪和成則挑山外菜市場拜票，大家都努力爭取選民認同。

今天上午8點多朱立倫在陳玉珍、國民黨副秘書長江俊霆、組發會主委許宇甄、金門縣黨部主委吳興邦等人的陪同下，前往金門最熱鬧的金城鎮東門菜市場掃街拜票，沿途不少支持者高喊「國民黨加油！陳玉珍凍蒜！」，氣勢如虹。在拜票中，還「巧遇」上街買菜的前金門縣議員陳滄江，當黨部人員引導朱立倫與陳玉珍跟陳滄江握手時，只見陳滄江僅低調揮揮手，迴避跟朱立倫與陳玉珍握手。

陳滄江尷尬的說，「我是來買螃蟹的」，不知道會遇到他們。但當朱、陳兩人要離去時，陳滄江比個讚手勢，不少在場記者追問是「螃蟹很讚」，還是指「陳玉珍很讚」，陳滄江笑而未答，由於兩人過去勢如水火，此次的「雙陳會」，氣氛和緩，也引起不少揣測。

朱立倫表示，陳玉珍是金門的寶，從政22年最有經驗、最貼民意、最了解金門需求；過去4年任內爭取125億經費、領銜提出46項法律提案、服務案件高達12740件，都是歷任立委之最；學經歷豐富，曾先後前往中國北京與美、日等國留學，最具國際視野；外語能力強，經常接待外國賓客與媒體，行銷金門不遺餘力，持續提高金門的國際知名度。

陳玉珍相當感謝朱主席百忙之中，特別抽空來到金門為她加油。陳玉珍也表示，過去4年自己相當認真地做好每一件事，也獲得鄉親們不少肯定，所以對自己尋求連任很有自信。她並強調此次國民黨很有機會在總統選舉「下架民進黨」，呼籲大家要團結、有信心。

朱立倫在掃街拜票後，也忙裡偷閒的品嚐道地的廣東粥，隨後前往金城鎮公所主持縣黨部「固本座談」，與在地數百位黨員充分交流，並於中午12點趕回台灣，結束金門4個小時的快閃拜票行程。

國民黨黨主席朱立倫今天一早與黨籍立委陳玉珍合體掃街拜票，與熱情的婆婆媽媽合影。記者蔡家蓁／攝影
國民黨黨主席朱立倫今天一早與黨籍立委陳玉珍合體掃街拜票，與熱情的婆婆媽媽合影。記者蔡家蓁／攝影
民眾黨金門立委候選人尚文凱今天上午選擇到青嶼、官澳等地挨家挨戶拜票，爭取民眾支持。圖／尚文凱競選總部提供
民眾黨金門立委候選人尚文凱今天上午選擇到青嶼、官澳等地挨家挨戶拜票，爭取民眾支持。圖／尚文凱競選總部提供
國民黨黨主席朱立倫（右）今天一早與黨籍立委陳玉珍（中）合體掃街拜票，巧遇上街買菜的前金門縣議員陳滄江，陳滄江滿臉尷尬的表示，「他只是來買螃蟹」，畫面相當有趣。記者蔡家蓁／攝影
國民黨黨主席朱立倫（右）今天一早與黨籍立委陳玉珍（中）合體掃街拜票，巧遇上街買菜的前金門縣議員陳滄江，陳滄江滿臉尷尬的表示，「他只是來買螃蟹」，畫面相當有趣。記者蔡家蓁／攝影
國民黨黨主席朱立倫今天一早與黨籍立委陳玉珍合體掃街拜票，與菜販親切握手。記者蔡家蓁／攝影
國民黨黨主席朱立倫今天一早與黨籍立委陳玉珍合體掃街拜票，與菜販親切握手。記者蔡家蓁／攝影
國民黨黨主席朱立倫（左二）今天一早與黨籍立委陳玉珍（右二）合體掃街拜票，在著名的國旗街～金城鎮模範街與民眾合影。記者蔡家蓁／攝影
國民黨黨主席朱立倫（左二）今天一早與黨籍立委陳玉珍（右二）合體掃街拜票，在著名的國旗街～金城鎮模範街與民眾合影。記者蔡家蓁／攝影

金門 陳玉珍 拜票 2024選舉 2024立委選舉 2024高屏離島立委

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