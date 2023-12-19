強烈大陸冷氣團來襲！平地最低溫8°C 高雄養殖戶嚴防寒害

強烈大陸冷氣團將南下，高雄周四、周五清晨氣溫將降到最低，部分平地將出現8°C左右的最低氣溫，高市海洋局呼籲養殖戶藥物易氣象預報，提早加強寒害防範措施。高雄市永安區石斑魚產銷班代表孫藝鳳說，當地養殖戶已加蓋防風棚、加深水深，讓魚塭水質保持溫暖，希望能安然度過即將到來的寒流。

海洋局說，根據中央氣象署資料，另一股強度比前波稍強的「強烈大陸冷氣團」南下，預估影響時間從本周三到周六（12月20日至23日），周四（21日）晚、周五（22日）清晨氣溫將降至最低，部分平地將出現8°C左右的最低氣溫。

海洋局說，養殖業者務必在魚塭北側搭蓋防風棚、加深水深，加強越冬溝的保溫、防寒及加溫等設備。低溫期間儘量避免擾動水體或驚動魚塭內魚群，應暫停投餌及不要無謂地開關水車。

海洋局指出，在氣溫回升、暖和之日，視情況再酌投飼料。低溫侵襲或留滯時，應注意水溫降低的速度，水溫若低於15℃時，應採緊急措施，如加溫以提高水溫，以減輕養殖物受寒死亡。必要時規劃儘早採捕，以減少寒害損失。低溫與寒流過後，浮於水面之魚體應馬上撿除，防止水質惡化。