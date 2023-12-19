屏東「星」亮點 10大觀星場域串成「暗空廊帶」美好星空

屏東擁有遼闊視野、低光害與無霾害等絕佳天文觀測條件，吸引大批民眾觀賞，縣府於今年初啟動「暗空計畫」，邀集逾百名專家學者與天文同好，跑遍縣內55個公共場域，遴選出10大推薦觀星場域，耗費約10個月，拍攝超過2萬張星空照片，製作出時長1分鐘的影片，為地方再添旅遊亮點。

縣長周春米表示，屏東具備絕無僅有的天然資源，良好星空條件再加上地方社區耕耘，推出屏東浪漫「星」旅行，挖掘地方在東太平洋的多元面向，帶領旅客體驗一段奇幻旅程，另外，近年更積極串連恆春半島4鄉鎮的相關軟硬體設施，包含重建佳樂水風景區及吊橋、看海美術館開展及建置落山風風景區設備等，制度化串聯在地觀光量能，「讓屏東走路有風」。

縣天文協會理事長施世治表示，屏東從過去專注在學校的天文教育，如今將其轉化至觀光面向，與社區一起合作，從牡丹鄉一直到車城鄉，將恆春半島4鄉鎮串連成「暗空廊帶」，讓遊客不只去墾丁大街，還能體驗地方良好的生態環境與美好星空，「在高壓力的年代，用星空療癒人心」。

交旅處表示，為找出縣內星空旅遊發展場域，委託台北市天文協會理事長劉志安，與縣天文協會理事長施世治籌組現地訪視顧問團，依據場域暗空條件、星空品質及光害改善難易度、在地支持、社區參與願意、場域安全、交通、公共設施、周邊服務資源等，跑遍屏東55個公共場域，遴選出10大推薦觀星場域，包含，德萊公園、海口港沙灘、社頂自然公園、鵝鑾鼻公園、龍磐公園大草原、佳樂水風景區、八瑤灣、高士神社、旭海沙灘、東源部落遊客服務中心等。

另製作1萬份屏東星空旅遊地圖，內容包含10大流星雨時間軸、科普小知識及周圍旅宿資訊等，有興趣民眾可至屏東各旅遊資訊站索取，一起來屏東摘星。「2023臺灣星勢力 屏東十大推薦觀星場域」縮時影片。

屏東縣擁有遼闊視野、低光害與無霾害等絕佳天文觀測條件，縣府於今年初啟動「暗空計畫」，邀集逾百名專家學者與天文同好，耗費約10個月，遴選出10大推薦觀星場域，為地方再添旅遊亮點。記者張已亷／攝影