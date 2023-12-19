快訊

台積電董事長劉德音將於明年退休 推薦「這一人」接任下屆董事長

255萬人自行移除 社交距離App階段性任務完成年底退場

桃園準公幼虐童傳案外案 至少6童受害、不只1師涉案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東「星」亮點 10大觀星場域串成「暗空廊帶」美好星空

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣擁有遼闊視野、低光害與無霾害等絕佳天文觀測條件，縣府於今年初啟動「暗空計畫」，邀集逾百名專家學者與天文同好，耗費約10個月，遴選出10大推薦觀星場域，為地方再添旅遊亮點。圖為牡丹鄉旭海沙灘的星空。圖／屏東縣政府提供
屏東縣擁有遼闊視野、低光害與無霾害等絕佳天文觀測條件，縣府於今年初啟動「暗空計畫」，邀集逾百名專家學者與天文同好，耗費約10個月，遴選出10大推薦觀星場域，為地方再添旅遊亮點。圖為牡丹鄉旭海沙灘的星空。圖／屏東縣政府提供

屏東擁有遼闊視野、低光害與無霾害等絕佳天文觀測條件，吸引大批民眾觀賞，縣府於今年初啟動「暗空計畫」，邀集逾百名專家學者與天文同好，跑遍縣內55個公共場域，遴選出10大推薦觀星場域，耗費約10個月，拍攝超過2萬張星空照片，製作出時長1分鐘的影片，為地方再添旅遊亮點。

縣長周春米表示，屏東具備絕無僅有的天然資源，良好星空條件再加上地方社區耕耘，推出屏東浪漫「星」旅行，挖掘地方在東太平洋的多元面向，帶領旅客體驗一段奇幻旅程，另外，近年更積極串連恆春半島4鄉鎮的相關軟硬體設施，包含重建佳樂水風景區及吊橋、看海美術館開展及建置落山風風景區設備等，制度化串聯在地觀光量能，「讓屏東走路有風」。

縣天文協會理事長施世治表示，屏東從過去專注在學校的天文教育，如今將其轉化至觀光面向，與社區一起合作，從牡丹鄉一直到車城鄉，將恆春半島4鄉鎮串連成「暗空廊帶」，讓遊客不只去墾丁大街，還能體驗地方良好的生態環境與美好星空，「在高壓力的年代，用星空療癒人心」。

交旅處表示，為找出縣內星空旅遊發展場域，委託台北市天文協會理事長劉志安，與縣天文協會理事長施世治籌組現地訪視顧問團，依據場域暗空條件、星空品質及光害改善難易度、在地支持、社區參與願意、場域安全、交通、公共設施、周邊服務資源等，跑遍屏東55個公共場域，遴選出10大推薦觀星場域，包含，德萊公園、海口港沙灘、社頂自然公園、鵝鑾鼻公園、龍磐公園大草原、佳樂水風景區、八瑤灣、高士神社、旭海沙灘、東源部落遊客服務中心等。

另製作1萬份屏東星空旅遊地圖，內容包含10大流星雨時間軸、科普小知識及周圍旅宿資訊等，有興趣民眾可至屏東各旅遊資訊站索取，一起來屏東摘星。「2023臺灣星勢力 屏東十大推薦觀星場域」縮時影片。

屏東縣擁有遼闊視野、低光害與無霾害等絕佳天文觀測條件，縣府於今年初啟動「暗空計畫」，邀集逾百名專家學者與天文同好，耗費約10個月，遴選出10大推薦觀星場域，為地方再添旅遊亮點。記者張已亷／攝影
屏東縣擁有遼闊視野、低光害與無霾害等絕佳天文觀測條件，縣府於今年初啟動「暗空計畫」，邀集逾百名專家學者與天文同好，耗費約10個月，遴選出10大推薦觀星場域，為地方再添旅遊亮點。記者張已亷／攝影

屏東縣擁有遼闊視野、低光害與無霾害等絕佳天文觀測條件，縣府於今年初啟動「暗空計畫」，邀集逾百名專家學者與天文同好，耗費約10個月，遴選出10大推薦觀星場域，為地方再添旅遊亮點。圖為牡丹鄉高士神社的星空。圖／屏東縣政府提供
屏東縣擁有遼闊視野、低光害與無霾害等絕佳天文觀測條件，縣府於今年初啟動「暗空計畫」，邀集逾百名專家學者與天文同好，耗費約10個月，遴選出10大推薦觀星場域，為地方再添旅遊亮點。圖為牡丹鄉高士神社的星空。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府於今年初啟動「暗空計畫」，邀集逾百名專家學者與天文同好，再攜手社區一同耗費約10個月，遴選出10大推薦觀星場域，縣長周春米（左五）今出席向社區代表頒贈感謝狀。記者張已亷／攝影
屏東縣政府於今年初啟動「暗空計畫」，邀集逾百名專家學者與天文同好，再攜手社區一同耗費約10個月，遴選出10大推薦觀星場域，縣長周春米（左五）今出席向社區代表頒贈感謝狀。記者張已亷／攝影
屏東縣擁有遼闊視野、低光害與無霾害等絕佳天文觀測條件，縣府於今年初啟動「暗空計畫」，邀集逾百名專家學者與天文同好，耗費約10個月，遴選出10大推薦觀星場域，為地方再添旅遊亮點。圖為滿州鄉南仁漁港的星空。圖／屏東縣政府提供
屏東縣擁有遼闊視野、低光害與無霾害等絕佳天文觀測條件，縣府於今年初啟動「暗空計畫」，邀集逾百名專家學者與天文同好，耗費約10個月，遴選出10大推薦觀星場域，為地方再添旅遊亮點。圖為滿州鄉南仁漁港的星空。圖／屏東縣政府提供

屏東 沙灘 恆春

延伸閱讀

屏東東港轉運站27日起試營運 未來與南延東港高捷站串連

屏東70歲老翁勒斃小24歲女友 二審判無期他喊「不想上訴了」

毒檢全方位 屏東首創毒品鑑驗實驗室啟用

2024台灣第一道曙光在鵝鑾鼻露臉 屏縣府免費接駁摸彩迎新年

相關新聞

朱立倫金門造勢巧遇陳滄江 他竟回「我是來買螃蟹」

國民黨黨主席朱立倫今天一早專程抵金掃街拜票，同時為尋求「3連霸」的黨籍立委陳玉珍拉抬聲勢，兩人合體掃街拜票，所到之處，民...

強烈大陸冷氣團來襲！平地最低溫8°C 高雄養殖戶嚴防寒害

強烈大陸冷氣團將南下，高雄周四、周五清晨氣溫將降到最低，部分平地將出現8°C左右的最低氣溫，高市海洋局呼籲養殖戶藥物易氣...

高雄汽車逆向開上大順路輕軌 陳其邁：路型及標示都會改善

高雄1輛小客車昨晚逆向開進大順路段的輕軌軌道，引發民眾批評大順路輕軌路段「標示不清」。高雄市長陳其邁說，輕軌即將成圓，各...

屏東「星」亮點 10大觀星場域串成「暗空廊帶」美好星空

屏東擁有遼闊視野、低光害與無霾害等絕佳天文觀測條件，吸引大批民眾觀賞，縣府於今年初啟動「暗空計畫」，邀集逾百名專家學者與...

大立周年慶人潮外溢周邊商圈 新崛江雖有感仍期待改造

日系零售雙雄MUJI無印良品以及DON DON DONKI唐吉軻德，12月初進駐高雄大立百貨後，成功吸引廣大民眾前來，人...

影／戴資穎再奪后冠！92歲戴奶奶揪歡喜 今成高市府代言人

羽球天后戴資穎前天在BWF羽球年終總決賽中，奪下生涯第4座年終決賽后冠，消息傳回高雄老家，92歲的戴奶奶不僅喊讚，今天戴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。