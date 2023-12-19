大立周年慶人潮外溢周邊商圈 新崛江雖有感仍期待改造

日系零售雙雄MUJI無印良品以及DON DON DONKI唐吉軻德，12月初進駐高雄大立百貨後，成功吸引廣大民眾前來，人潮絡繹不絕，直接翻三倍，進而帶動周邊商圈商機。新堀江商圈理事長楊翔茗估計業績已增加1至2成營業額，商家十分期待月底的耶誕節以及跨年活動，但仍希望市府能趕緊協助改造商圈，而不是靠其他商圈人潮外溢增加商機。

高市府經發局表示，大立百貨的周年慶再加上日系零售雙雄進駐，超過12萬人潮蒞臨，與去年同期相比翻三倍的人潮流量，更帶動中央公園商圈、新堀江商圈購物人潮，在地餐廳及服裝業績成長更較同期大幅成長。為了迎接耶誕節，市府已在中央公園點亮近25公尺高耶誕樹及周邊光環境作品串連人流，本周末雙舞台音樂演出加上三大市集登場，將持續帶來更大量的人潮與消費。

新堀江商圈楊翔茗理事長表示，自從這個月初大立百貨的「DON DON DONKI」開幕後，新堀江商圈十分有感，人潮在百貨公司逛街，也會來新堀江商圈消費購物。尤其是新堀江的服飾，因應冬季換衣需求，再加上大立商圈的人潮外溢效應，估計業績已增加1至2成營業額，讓攤商十分期待月底的耶誕節以及跨年活動。

不過，新崛江商圈的商家還是有些感慨，雖然人潮是多了，但跟大立商圈的翻倍成長還是有所落差。楊翔茗理事長坦言商圈老舊、沒特色，吸引不了年輕人前來是事實，表示商圈建築物老舊，電線布置雜亂，曾多次報請市府協助改善，但都因經費短缺而不了了之，他舉台北市西門町當年花費上億改造成功為例，希望市府能正視這個問題。

12月22日由高雄市政府主辦的「2023高雄聖誕生活節」將登場，由楊乃文領軍的22組卡司開唱，還有3大聖誕市集。市府加碼，在三大市集使用iPASS MONEY消費滿200元即送100元「聖誕商圈優惠券」，22日起至跨年期間，在全市13個百貨，消費滿千，也送100元「聖誕商圈優惠券」，可在明年2月29日前到全市近30個合作商圈消費。